Motor Lublin - Legia Warszawa. Rusza sprzedaż biletów na mecz z mistrzem Polski

Klub z Lublina we wtorek ogłosił, jak będzie wyglądała dystrybucja biletów na spotkanie z Legią. Wiadomo, że wejściówki będzie można kupować już od środy. Trzeba od razu zaznaczyć, że wszyscy posiadacze karnetów nie muszą się o nie martwić i mają zapewnione miejsce na stadionie.

Sprzedaż ruszy o godz. 19.50. Będzie jednak nietypowa, bo zostanie podzielona na trzy etapy. Ten pierwszy potrwa trzy dni. Do dyspozycji kibiców będzie wówczas 9 tysięcy wejściówek. Uwaga, w pierwszej kolejności możliwość zakupu biletów będą jednak miały wyłącznie osoby, które w tym sezonie były już przynajmniej na jednym meczu Motoru, który odbywał się na Arenie Lublin (ligowym lub pucharowym).

– Weryfikacja następuje na podstawie numeru PESEL. Na tym etapie system będzie odrzucał dane ludzi, którzy nie odwiedzili stadionu podczas spotkania ligowego lub pucharowego w bieżących rozgrywkach. To ukłon w kierunku kibiców, którzy zawsze nas wspierają – informuje Motor na swoim portalu.

W drugim etapie wejściówki będą dostępne od 20 listopada (sprzedaż ponownie ruszy o godz. 19.50) i także potrwa 72 godziny. Znowu nie wszyscy będą mogli dokonać zakupu. W tym przypadku również chodzi o kibiców, którzy chociaż raz pojawili się w ostatnich latach na meczu Motoru. W ten sposób żółto-biało-niebiescy zachęcają też fanów, to odwiedzenia stadionu przy okazji najbliższego spotkania w Lublinie. A tak się składa, że Zniczem Pruszków drużyna Marka Saganowskiego zagra już w najbliższą sobotę. Kto obejrzy ten mecz z wysokości trybun, a wcześniej nie odwiedzał Areny będzie miał okazję zakupu wejściówek na Legię w drugiej turze, co oznacza większe szanse na dostanie biletu.

Bo te trafią do otwartej sprzedaży tylko w przypadku, jeżeli nie uda się wcześniej sprzedać przygotowanych wejściówek. To będzie właśnie ostatni, trzeci etap dystrybucji biletów, który ewentualnie ruszy 23 listopada (godz. 19.50) i będzie dostępny dla wszystkich.

Trzeba jeszcze oczywiście wspomnieć o cenach, bo tym razem do wyboru są tylko dwa rodzaje wejściówek: normalna za 40 zł, a także bilet VIP za 300 zł. Jeżeli w dniu meczu nadal będą wolne bilety, to 1 grudnia będzie można je kupić w kasach Areny Lublin, ale w cenie 50 zł. Grupy zorganizowane, które będą się składać przynajmniej z 15 osób (do 15 roku życia, cena 30 zł za sztukę) mogą wysyłać zgłoszenia na adres bilety@motorlublin.eu.

Tradycyjnie oprócz strony internetowej bilety.motorlublin.eu/ wejściówki będą dostępne w kilku punktach na terenie Lublina: Lombardach Am$terdam, które znajdują się na Placu Dworcowym 4 oraz przy ul. Lwowskiej 6 oraz w sklepiku klubowym na Arenie (od poniedziałku do piątku w godz. 16-19).