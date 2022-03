Motor Lublin – Olimpia Elbląg 1:0 (zapis relacji na żywo)

90+' Moskwik ucieka do narożnika, żeby "ukraść" kilka sekund i w końcu sędzia kończy mecz. Motor wygrywa po raz trzeci w tym roku.

90' Mecz został przedłużony o 3 minuty.

89' Jednak jest 1:0! Sędzikowski głową dobija strzał z kilku metrów i daje prowadzenie Motorowi. To "Sędzik" rozpocząl akcję na prawym skrzydle, a następnie Moskwik dośrodkował w pole karne, a w poprzeczkę główkował Ryczkowski. W odpowiednim miejscu znalazł się Sędzikowski i to on wpakował piłkę do siatki.

88' W końcówce goście potrafią oddalić grę od swojej bramki, a Motor bije głową w mur.

84' Moskwik za Rozmusa.

79' Lewym skrzydłem atakuje Swędrowski, sprtynie minął jednego rywala, ale piłka ostatecznie w rękach Witana.

73' Piłka spada pod nogi Ceglarza tuż za polem karnym, a ten huknął, jak z armaty, ale świetnie piłkę odbił Witan, który uratował swój zespół od starty gola.

73' Podwójna zmiana w Motorze. Firlej i Ryczkowski wchodzą, a boisko opuszczają: Kosecki i Kołbon.

71' Akcja Olimpii znowu dobrze się zapowiadała, ale kończy się bez strzału.

68' Kurbiel wyprowadza kolejny atak, ale kończy go centrą prosto w ręce Madejskiego.

66' Po raz kolejny Olimpia mogła się lepiej zachować pod bramką Motoru. Zamiast podania w pole karne wycofanie piłki. A po chwili kartka dla Koseckiegoz a dyskusje z sędzią.

64' Kurbiel zatrzymuje kontrę Motoru i ogląda kartkę.

63' Olimpia przy piłce, w końcu Kurbiel wywalczył rzut rożny.

62' Sarnowski fauluje Rozmusa i ogląda żółty kartonik.

59' Sędzikowski za Świecińskiego. Zdecydowanie ofensywna zmiana trenera Saganowskiego.

57' Ależ szansa Motoru! Zbiciak uderza głową, ale świetny refleks Witana, który odbija na kolejny rzut rożny. Szkoda, bo otwarcie wyniku było blisko.

57' Kołbon wpada w pole karne i w ostatniej chwili piłkę wybija mu spod nóg Czarny. Kolejny rożny dla gospodarzy.

56' Krawczun miał sporo miejsca przed polem karnym Motoru i uderzył z powietrza, ale także niecelnie.

53' Odpowiedź Motoru, a konkretnie Fidziukiewicza, który odwrócił się z piłką w polu karnym i huknął z powietrza. Szkoda, że nad bramką.

52' Dobra akcja rywali. Guilherme miał trochę miejsca i zdecydował się na uderzenie zza pola karnego. Wyszło całkiem nieźle, bo strzał tuż obok słupka bramki Motoru. Było naprawdę groźnie.

50' Ceglarz wywalczył korner z drugiego narożnika.

49' Pressing Koseckiego i będzie rożny dla Motoru.

48' Kosecki próbuje strzelać zza pola karnego, ale blokują rywale.

46' Gramy po przerwie!

45+2' Koniec pierwszej połowy. Motor zaczął obiecująco, ale z biegiem czasu coraz trudniej gospodarzom przychodziło konstruowanie ofensywnych akcji. Przyjezdni poza stałymi fragmentami też nie potrafią zagrozić Madejskiemu.

45+1' Ciekawa końcówka. Najpierw Kosecki wywalczył rzut wolny, a po centrze Swędrowskiego kolejne zamieszanie w szesnastce Olimpii. Po chwili szybka kontra i Kałahur uderza, ale Madejski bez problemy broni.

44' Witan wolno zbiera się do wybicia piłki, Ceglarz blisko przechwytu, ale bramkarz Olimpii w końcu wybija na aut.

43' Faul Wójcika i kartka dla zawodnika Motoru.

42' Świetna akcja Wójcika. Przechwycił piłkę na prawym skrzydle, minął rywala, wpadł w pole karne, ale jego zagranie zablokowane i skończyło się tylko na strachu gości.

41' Chwila przerwy po faulu na Zbiciaku, ale zaraz obrońca gospodarzy wróci do gry.

40' Wrzutka "Swędro", zamieszanie w szesnastce przyjezdnych, ale strzał Wójcika zablokowany.

39' Wreszcie coś działo się pod bramką Olimpii. Wójcik wrzuca z prawego skrzydła, wybijają goście i będzie rzut rożny.

38' Niezła wrzutka, potem dobre zgranie w pole karne, ale do nikogo i zacznie Madejski.

37' Rożny dla gości.

36' Zdecydowanie nudniejszy fragment meczu. Od kilku minut niewiele dzieje się na boisku.

32' Wreszcie pokazał się Kosecki. "Kosa" przejął piłkę w środku pola, ale uderzył niecelnie.

26' Samotna szarża Swędrowskiego w pole karne, ale zawodnik miejscowych zatrzymany.

25' Swędrowski wrzuca z prawego skrzydła, a głową uderza Fidziukiewicz. Dobra, dynamiczna akcja, ale uderzenie nad bramką.

23' Starcie Koseckiego z... sędzią na środku boiska. Piłkę przechwytuje Olimpia i Senkevich oddaje niezły strzał, a Madejski odbija przed siebie i goście blisko skutecznej dobitki Kozery.

20' Teraz nerwowo Olimpia w swoijej szesnastce, groźnie atakował Fidziukiewicz. Znowu jednak nic z tego.

19' Dwie wrzutki w pole karne gospodarzy, ale obrona wyjaśnia sytuację.

17' Fidziukiewicz potrojony na prawym skrzydle zagrywa w pole karne, ale pewnie łapie Witan.

16' Znowu dobre podanie do gracza Olimpii, w pole karne. Tym razem do Sarnowskiego, ale ten również źle zabrał się z piłką. Goście mogą naprawdę żałować dwóch ostatnich sytuacji, bo mogli z nich wycisnąć znacznie więcej.

13' Motor "siadł" na rywalach, ale szybka kotnra gości. Kurbiel zagrywa do niepilnowanego Kozery, a ten zamiast od razu strzelać nie potrafił się zdecydować i wycofał piłkę.

12' Znowu groźnie! Zagrywa ze skrzydła Ceglarz, ale żaden z jego kolegów nie przeciął tego zagrania.

12' Rozegranie Kołbona ze Swędrowskim, w końcu ten drugi wrzuca spod linii końcowej. Wybija Olimpia, a akcja kończy się strzałem Fidziukiewicza z pięciu metrów prosto w Witana. Gola i tak by jednak nie było, bo napastnik gospodarzy był na spalonym.

11' Rzut wolny dla Motoru na wysokości pola karnego, będzie szansa na dośrodkowanie w pole karne.

9' Uffff bardzo odważne wyjście Madejskiego z bramki. Golkiper Motoru dosłownie o ułamek sekundy wyprzedził rywala i wybił piłkę na aut.

5' Olimpia dłużej na połowie gospodarzy, ale na razie nic z tego nie wynika.

2' Ceglarz do Swędrowsiego w pole karne. Ten drugi obraca się z piłką, ale jego strzał lub podanie zablokowane.

1' Gramy!

----------------------------------------

W składzie gospodarzy jest sporo zmian. Trener Marek Saganowski tym razem nie miał do dyspozycji dwóch podstawowych stoperów: Arkadiusza Najemskiego i Wojciecha Błyszki. Na ławce usiedli też: Adam Ryczkowski i Sebastian Rak, a po raz pierwszy w „podstawie” znalazło się miejsce dla Jakuba Koseckiego.

Motor Lublin – Olimpia Elbląg 1:0 (0:0)

Bramka: Sędzikowski (89).

Motor: Madejski – Wójcik, Zbiciak, Cichocki, Rozmus (84 Moskwik), Swędrowski, Kołbon, Świeciński (59 Sędzikowski), Kosecki, Ceglarz, Fidziukiewicz.

Olimpia: Witan – Sarnowski, Piekarski, Czarny, Wegner, Kałahur, Krawczuk, Guilherme, Senkevich, Kozera, Kurbiel (75 Bawolik).

Żółte kartki: Wójcik, Kosecki - Sarnowski, Kurbiel.

Sędziuje: Konrad Kiełczewski (Białystok)