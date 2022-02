Motor Lublin – Świt Nowy Dwór Mazowiecki 6:0. Ostatni test zdali na szóstkę

Gospodarze rozpoczęli zawody od mocnego uderzenia. Po 10 minutach było co prawda 0:0, ale kolejny kwadrans to koncert ekipy z Lublina. Wynik otworzył Tomasz Swędrowski, a szybko poprawił Sebastian Rak. Następnie rywale zaliczyli „swojaka”. W 25 minucie „Swędro” znowu przymierzył do siatki, a ostre strzelanie „Motorowców” w pierwszej części sparingu zakończył Michał Fidziukiewicz.

Po przerwie na boisku zameldowali się zmiennicy i tym razem ciekawych akcji ofensywnych było już mniej. Udało się jednak jeszcze poprawić rezultat. Po dobrej akcji w środku pola Tomasz Kołbon oddał piłkę na skrzydło do Cezarego Polaka, a ten „złamał” akcję do środka i uderzył lewą nogą po długim rogu.

W meczu nie wziął udziały Damian Sędzikowski, który narzeka na lekki uraz. Trener Saganowski ma jednak nadzieję, że zawodnik będzie gotowy na pierwszy mecz ligowy z Hutnikiem Kraków. A ten zaplanowano już na następną sobotę, 26 lutego.

Motor Lublin – Świt Nowy Dwór Mazowiecki 6:0 (5:0)

Bramki: Swędrowski (10, 25), Rak (14), samobójcza (20), Fidziukiewicz (30), Polak (74).

Motor: Madejski – Wójcik (65 Kusiński), Błyszko, Najemski (65 Cichocki), Rozmus (65 Moskwik), Rak (65 Polak), Swędrowski (46 Kołbon), Świeciński (81 Kosior), Ceglarz (65 Król), Ryczkowski (46 Kosecki), Fidziukiewicz (65 Firlej).