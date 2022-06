Motor Lublin wróci do treningów 13 czerwca. Duże zmiany w kadrze zespołu, ale nie na ławce trenerskiej?

Przypomnijmy, że celem żółto-biało-niebieskich na ten sezon był awans do Fortuna I Ligi. Nie udało się wywalczyć bezpośredniej promocji, którą gwarantowały miejsca 1-2. Te przypadły: Stali Rzeszów i Chojniczance. Motor wylądował ostatecznie na piątej pozycji i na zaplecze ekstraklasy musiał się przebijać przez baraże.

W pierwszym meczu drużyna zagrała koncertowo i rozbiła w półfinale Wigry Suwałki aż 4:0. Niestety, w finale baraży musiała uznać wyższość Ruchu Chorzów, któremu uległa również 0:4. Po końcowym gwizdku trener Saganowski przyznał, że jeżeli dostanie taką propozycję, to chciałby zostać w klubie na dłużej. Czy tak będzie? Rozmowy ze Zbigniewem Jakubasem trwały także w weekend i wszystko zależy od decyzji właściciela. Nie zanosi się jednak na zmianę na ławce.

Co innego, jeżeli chodzi o kadrę zespołu. Już teraz wiadomo, że z drużyną pożegnali się: Tomasz Swędrowski, który trafił do… Ruchu, Wojciech Błyszko (przyjął ofertę Chojniczanki), a wszystko wskazuje na to, że odejdzie również podstawowy bramkarz Sebastian Madejski. Najpierw mówiło się, że jedną nogą „Madej” jest już w Górniku Łęczna, ale ponoć w grę wchodzą także inne kluby z wyższych lig. Działacze rozmawiali na temat nowych umów ze wszystkimi zawodnikami, ale golkiper już wcześniej wyjaśniał, że chciałby spróbować swoich sił na wyższych szczeblu.

Plotkuje się o zainteresowaniu Damianem Sędzikowskim, ale skrzydłowy ma akurat ważny kontrakt z Motorem. Tak samo zresztą, jak: Filip Wójcik, Arkadiusz Najemski, czy Bartosz Zbiciak. Nie wiadomo za to, co będzie chociażby z królem strzelców eWinner II ligi Michałem Fidzikiewiczem. Autor 19 ligowych goli imponował formą na jesieni, kiedy uzbierał 16 bramek. Wiosną dorzucił jednak do tego dorobku zaledwie trzy trafienia, a w barażach był tylko zmiennikiem Macieja Firleja.

Na pewno po raz kolejny priorytetem będą młodzieżowcy. Ten status wraz z zakończeniem rozgrywek 2021/2022 stracili: Bartosz Zbiciak, Jakub Świeciński, Piotr Kusiński, Sebastian Rak, Adrian Dudziński, a także Sędzikowski. Trudno sobie wyobrazić, żeby dla wszystkich znalazło się miejsce w kadrze, skoro trzeba będzie gdzieś postawić na młodzieżowca. Tak naprawdę w zespole, z regularnie grających, młodych piłkarzy jest jeszcze jedynie Cezary Polak, którego i tak trzeba wykupić z Escoli Varsovia. Gracz z rocznika 2003 zaliczył 18 występów, ale tylko sześciokrotnie wychodził w podstawowym składzie. A na swoim koncie zapisał dwie asysty. Do klubu z wypożyczeń mają też wrócić: Jakub Szuta, Leszek Jagodziński i Michał Król.

Wiadomo, że żółto-biało-niebiescy do treningów wrócą 13 czerwca. Pod koniec tego miesiąca planowany jest wyjazd na zgrupowanie. Pierwsza kolejka ligowa w eWinner II lidze została zaplanowana na weekend 16/17 lipca.