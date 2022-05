Ruch Chorzów – Motor Lublin 4:0 (zapis relacji na żywo, transmisja online)

90+1' Sędzia po 15 sekundach doliczonego czasu gry kończy zawody. Zasłużony awans Ruchu. Motor nie grał źle jednak zabrakło przede wszystkim skuteczności.

89' Prostopadle podanie do Szczepana, który pada po starciu z Najemskim. Nie ma jednak gwizdka, gramy dalej.

88' Szansa na honorowe trafienie Firleja, ale jego główka szybuje nad bramką.

87' Szczepan w takim momencie meczu dalej walczy o każdą piłkę i nie odpuszcza. Wielki mecz tego zawodnika.

84' Szczepan kompletuje hat-tricka i jest 4:0. Szansę na gola miał Malec, który przed chwilą pojawił się na boisku. Szczepan był jednak tam, gdzie powinien. Napastnik "Niebieskich" zrobił w tym meczu wielką różnicę i przypieczętował awans Ruchu.

83' Zamieszanie pod bramką Motoru, kilka strzałów, ale Madejski na posterunku.

82' Kartka dla Firleja.

79' Atakuje Sędzikowski, zagrywa w pole karne, ale wybija Żuk.

77' To powinno być 3:1. Moskwik spod linii końcowej wrzuca na piąty metr do Fidziukiewicza. Najlepszy snajper II ligi uderzył jednak w bramkarza i ten poradził sobie z tym strzałem. Szkoda, znowu zabrakło skuteczności.

76' Nieudana akcja Ceglarza prawym skrzydłem.

75' Marković za Janoszkę i owacja dla "Ecika".

75' Firlej strzela po ziemi, piłkę gonią bramkarz i Fidziukiewicz, żaden z nich nie przejął futbolówki, a ta przechodzi obok bramki.

73' Ceglarz za Króla.

72' Zubkov faulowany przez Fidziukiewicza i chwila przerwy w grze. A do gry szykuje się Ceglarz.

70' Madejski bardzo ryzykownie, blisko straty, ale ostatecznie Swędrowski faulowany.

68' I chyba w tym momencie Motor musi zapomnieć o I lidze. Sędzikowski traci piłkę w środku boiska na rzecz Janoszki, ten zagrywa do Szczepana, a napastnik kończy akcję świetnym strzałem po długim rogu i jest 3:0.

67' Kosecki zatrzymany na linii pola karnego, zdaniem sędziego jednak bez faulu.

66' Foszmańczyk strzela nad bramką i schodzi z boiska. Zastępuje go Stępień.

65' Sędzikowski sam wywalczyl rzut wolny, dośrodkował w pole karne, a akcję kończył Król, który miał okazję, żeby zrehabilitować się za pudło z karnego. Niestety, "Królik" huknął nad poprzeczką.

62' Centymetry dzieliły Ruch od trzeciego gola. Szczepan przechytrzył Zbiciaka, zgrał do Janoszki, a ten uderzył technicznie zza pola karnego. Doświadczony zawodnik przymierzył jednak w poprzeczkę!

61' Za mocne zagranie Sędzikowskiego w pole karne, łapie Bielecki. I pada na murawę, żeby "ukraść" kilka sekund.

60' Ufff groźnie, ale tylko kolejny korner.

60' Niezła wrzutka Janoszki, ale wybija Motor i będzie rożny.

59' Groźna akcja Ruchu, na koniec Kosecki fauluje Żuka i będzie stały fragment gry w okolicach pola karnego dla gospodarzy.

55' Znowu akcja Koseckiego. Skrzydłowy "łamie" akcję do środka, uderza, ale tym razem obok bramki. "Kosa" na pewno aktywny po zmianie stron.

54' Byłoby bardzo groźnie, ale wrzutka na dalszy słupek do Wójtowicza ostatecznie za mocna.

53' Kosecki drybluje, wpada w pole karne, strzela, ale jego próba zablokowana. Szybka kontra jednak Szczepan wywalczył tylko aut.

51' Kosecki wygrywa pojedynek bark w bark z Janoszką w swoim polu karnym, ale ten drugi pada na murawę. VAR sprawdzi sytuację, czy nie było faulu. Gramy dalej, nie ma kolejnej jedenastki.

50' Zbiciak wybija na rzut rożny. Motor musi szybko zapomnieć o zmarnowanej sytuacji.

49' Niestety, zostaje 2:0. Król uderza w słupek. Znowu mają czego żałować goście.

47' Karny dla Motoru! Swędrowski wrzuca, a ręką zagrywa Sikora!

46' Zaraz zaczynamy, a trener Saganowski dokonuje trzech zmian. Schodzą: Ryczkowski, Kołbon i Rozmus, a wchodzą: Fidziukiewicz, Kosecki i Moskwik.

45+2' Koniec pierwszej połowy. Drużyna Marka Saganowskiego w trudnej sytuacji, ale przecież niedawno Motor potrafił odrobić dwie bramki straty w meczu z Radunią Stężyca. A czasu jest jeszcze sporo.

45' Szczepan poradził sobie ze Zbiciakiem i huknął z dystansu, Madejski z problemamy, ale odbija na rzut rożny.

44' Kartka dla Swędrowskiego.

43' Ależ szansa dla Motoru! Firlej sam na sam z Bieleckim, ale bardzo długo zbierał się do strzału. Popatrzył jeszcze, jak ustawiony jest golkiper, ale kiedy w końcu chciał uderzać wślizgiem sytuację uratował Zubkov i zablokował rywala. Szkoda, bo bramka kontaktowa przed przerwą na pewno dodałaby lublinianom skrzydeł.

39' Wójtowicz wpada w pole karne i znowu było groźnie po akcji lewego pomocnika. Skończyło się jednak tylko na strachu. A po chwili Swędrowski wywalczył rzut wolny w środku boiska.

38' Swędrowski nie wrzucał tylko strzelał z około 30 metrów, ale trafił w obrońcę.

37' A teraz szansa dla Motoru! Firlej urywa się obrońcom i uderza z ostrego kąta. Bielecki bardzo dobrze wyszedł jednak z bramki, skrócił kąt i napastnik Motoru strzelił w bramkarza.

36' Znowu dobra akcja Wójtowicza, który dogrywa z lewego skrzydła, a wszystko groźnym, ale niecelnym strzałem kończy Foszmańczyk. Było naprawdę gorąco.

35' Ruch wybija na uwolnienie.

34' Swędro wywalczył rzut rożny.

34' Szywacz "wycina" Swędrowskiego i też trafia do notesu arbitra.

31' Szczepan łokciem potraktował Króla i obejrzał kartkę.

31' Sędzikowski wrzuca z prawego skrzydła, z drobnymi problemami, ale jednak łapie bramkarz "Niebieskich".

28' Wielka szkoda tej sytuacji! Firlej biegnie sam na Bieleckiego, ale naciskany przez wracającego obrońcę uderzył prosto w bramkarza. Była naprawdę dobra okazja na kontaktoego gola.

26' Fatalna pomyłka Zbiciaka i jest 2:0! Po dalekim podaniu z linii obrony obrońca gości nie miał chyba pomysłu co zrobić z piłką. Ostatecznie zagrał ją lekko do... Szczepana, a ten w sytuacji jeden na jeden z Madejskim strzela na 2:0.

25' Złe wyprowadzenie piłki przez Motor, Szczepan wpada w pole karne, ale w ostatniej chwili został zablokowany i łapie Madejski.

21' Nieudane zagranie Kołbona, ale w ostatnich minutach Motor przeniósł grę na połowę Ruchu.

20' Rozmus wrzuca w pole karne, Firlej strzela głową, ale lekko i znowu bez problemów Bielecki.

17' Była szansa na kontrę dla gospodarzy, ale Foszmańczyk zwolnił akcję i na koniec zagrał do Janoszki, który byl na spalonym.

16' Swędrowski zatrzymany na linii pola karnego, a po chwili strzał Króla po ziemi w nogi obrońców.

15' Motor pozwala rozgrywać obrońcom Ruchu piłkę, a gospodarze stosują wysoki pressing.

13' Świetna akcja lewym skrzydłem Wójtowicza, przedarł się przez dwóch rywali i dogral w pole karne, tyle że do... nikogo.

12' Motor dłużej utrzymał się przy piłce na połowie rywali. Strzał Kołbona jednak zablokowany. Po chwili zagranie pomocnika Motoru niecelne i rusza z akcją Ruch.

10' Jest strzał w krótki róg, ale zbyt lekki i bez problemów łapie Bielecki.

10' Teraz okazja dla gości. Rzut wolny z narożnika pola karnego. Sędzikowski ustawia piłkę.

8' Ruch blisko drugiej bramki! Szczepan zabiera piłkę Królowi i strzela z ostrego kąta w Madejskiego, po chwili kolejny strzał gospodarzy zablokowany. Motor w tarapatach, ale ostatecznie łapie Madejski.

7' Madejski w lewo, Mokrzycki strzela w prawo i jest 1:0 dla Ruchu.

6' Karny dla Ruchu! Z lewej strony wrzucał Wójtowicz, a piłkę przejął Foszmańczyk. Zdecydował się na strzał zza pola karnego i trafił w rękę Kołbona. Sędzia w ogóle się nie wahał i od razu wskazał na "wapno". Niestety, tym razem mecz kiepsko zaczyna się dla Motoru.

5' Groźnie pod bramką Ruchu! Centra Sędzikowskiego i Kasolik z bliska zagrywa głową do swojego bramkarza. To mogło się skończyć "swojakiem".

5' Wójcik atakuje prawym skrzydlem, ale wywalczył tylko aut.

3' Faul Swędrowskiego, rzut wolny dla Ruchu i szansa pierwsze dośrodkowanie w pole karne. Janoszka wrzuca, ale wybija obrońca Motoru.

1' Obie drużyny już na boisku, walkę o awans czas zacząć!

----------------------------------------

Ruch Chorzów - Motor Lublin. Kto będzie faworytem meczu? Naprawdę trudno powiedzieć. Z jednej strony piłkarze Marka Saganowskiego w wielkim stylu rozbili w środę Wigry aż 4:0. Z drugiej najpierw musieli przejechać kilkaset kilometrów do Suwałk, a następnie do Chorzowa.

Z kolei Ruch nie zachwycił w starciu z Radunią Stężyca. W pierwszej połowie ciut groźniejsi byli nawet rywale. Po przerwie „Niebiescy” spisali się lepiej, ale nie potrafili zamienić żadnej z kilku sytuacji na gola. W efekcie, musieli zagrać dogrywkę, a zwycięską bramkę dopiero w 118 minucie zdobył Daniel Szczepan.

W trakcie sezonu drużyna Jarosława Skrobacza wygrała w Lublinie 2:1. Z kolei na swoim stadionie bezbramkowo zremisowała z Motorem. W końcówce rozgrywek obie ekipy nie imponowały za to formą.

– Ruch to ciężki przeciwnik, który ma bardzo dobrych zawodników: skutecznego napastnika i mocny środek pola. Dobrze pracują też w defensywie. Pokazaliśmy jednak, że grając u nich potrafimy stawić im czoła, chociaż graliśmy jednego zawodnika mniej. Jeżeli zachowamy taką koncentrację i skuteczność, jak w spotkaniu z Wigrami, to jestem spokojny o wynik – mówi Sebastian Madejski, bramkarz żółto-biało-niebeiskich, który był jednym z bohaterów starcia w Suwałkach.

– Pracowaliśmy na to cały sezon, żeby się zaprezentować w takim meczu, mamy nadzieję, że wszystko ułoży się po naszej myśli. Taki mecz, jak ten z Wigrami bardzo buduje. Tym bardziej, że strzeliliśmy cztery bramki, a to nie zdarzało nam się w sezonie zbyt często. Jesteśmy dobrej myśli i z optymizmem jedziemy na mecz do Chorzowa – dodaje golkiper ekipy z Lublina.

Trener Saganowski będzie miał już do dyspozycji Wojciecha Błyszkę, który odcierpiał karę za nadmiar żółtych kartek. Ciężko jednak sobie wyobrazić, żeby po takim meczu, jak ten w Suwałkach postawił w defensywie na inny duet niż: Arkadiusz Najemski – Bartosz Zbiciak.

Ruch Chorzów - Motor Lublin. Transmisja online i relacja na żywo

Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport, na portalu sport.tvp.pl, na kanale youtube TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. My zapraszamy na relację na żywo, którą rozpoczniemy tuż przed godz. 17.

------------------------------------

Ruch Chorzów – Motor Lublin 4:0 (2:0)

Bramki: Mokrzycki (7-z karnego), Szczepan (26, 68, 84).

Ruch: Bielecki – Kasolik, Zubkov, Szywacz, Sikora (84 Wyroba), Mokrzycki, Żuk, Janoszka (75 Marković), Foszmańczyk (67 Stępień), Wójtowicz (84 Malec), Szczepan.

Motor: Madejski – Wójcik, Zbiciak, Najemski, Rozmus (46 Moskwik), Król (73 Ceglarz), Swędrowski, Kołbon (46 Fidziukiewicz), Sędzikowski (86 Polak), Ryczkowski (46 Kosecki), Firlej.

Żółte kartki: Szczepan, Szywacz - Wójcik, Swędrowski, Kołbon, Król, Firlej.

Sędziuje: Daniel Stefański (Bydgoszcz).