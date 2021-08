Śląsk II Wrocław – Motor Lublin 2:2. Dwie twarze gości

Na trybunach był to oczywiście mecz przyjaźni. Przez 90 minut zawodnicy obu ekip mogli liczyć na głośny doping. Na boisku była jednak walka o punkty.

Pierwsze fragmenty spotkania należały do gospodarzy. Kolejne 25 minut, to z kolei naprawdę bardzo dobra postawa gości, którzy zdominowali rywali. Najgroźniejsi w zespole Marka Saganowskiego byli oczywiście: Vitinho i Michał Fidziukiewicz. Już w siódmej minucie ten duet przeprowadził pierwszą groźną akcje, ale bez efektu bramkowego. Niedługo później po centrze z rzutu rożnego Wojciech Błyszko „główkował” tuż nad poprzeczką.

W 21 minucie Mateusz Młynarczyk uderzył z dystansu, a Seweryn Kiełpin odbił piłkę. Od tego zaczęła się szybka kontra żółto-biało-niebieskich. Vitinho zagrał prostopadle do Fidzukiewicza, a ten wygrał pojedynek biegowy z obrońcami i w sytuacji sam na sam uderzył na 0:1. Tym samym napastnik Motoru zaliczył już piąte trafienie w tym sezonie.

Między 25, a 27 minutą Vitinho mógł podwyższyć prowadzenie przyjezdnych. Najpierw ubiegł go jednak Maksymilian Boruc, a później Brazylijczyk nieznacznie się pomylił po tym, jak „złamał” akcję z prawego skrzydła. Niestety, im dalej w las, tym lublinianie na więcej pozwalali rywalom. Wyraźnie oddali pole gry młodej drużynie Śląska i w 40 minucie słono za to zapłacili. Paweł Moskwik miał sporo problemów w defensywie i to on faulował Szymona Krocza. A że przewinienie miało miejsce w szesnastce, to sędzia podyktował rzut karny. Na gola zamienił go Przemysław Bargiel.

Ciekawie było w końcówce, bo Motor po golu wreszcie się obudził. Najpierw jednak w dogodnej sytuacji przewrócił się Szymon Michalski. Tym razem arbiter nie wskazał jednak na „wapno”. Po drugiej stronie boiska na 1:2 mogli strzelić: Fidziukiewicz i to dwukrotnie oraz Adrian Dudziński, który po rzucie rożnym idealnie znalazł się na dalszym słupku, ale nie potrafił umieścić piłki w siatce.

Druga część rozpoczęła się od ataków wrocławian, ale ponownie na prowadzenie wyszli piłkarze trenera Saganowskiego. Piotr Ceglarz wywalczył rzut rożny, a dośrodkowanie z narożnika boiska na bramkę zamienił Dudziński, który świetnie uderzył głową. W 55 minucie powinno być 2:2. Grzegorz Kotowicz „zakręcił” obrońcami, ale zamiast dograć zdecydował się na strzał w boczną siatkę. Po godzinie gry Fidziukiewicz mógł zamknąć mecz, ale przegrał pojedynek z Borucem.

I to była ostatnia groźna akcja gości na dobre 20 minut. Całkowicie „zgasł” Vitinho, a gra w ataku zupełnie nie kleiła się żółto-biało-niebieskim. Śląsk II zepsuł za to kontrę czterech na trzech podaniem „za plecy”, a strzał Bargiela został zablokowany. Motor obudził się dopiero po wejściu Filipa Wójcika. Skrzydłowy w 80 minucie w pojedynkę wyprowadził kontrę, ale na koniec, kiedy wpadł w pole karne, to za daleko wypuścił sobie piłkę i z interwencją zdążył bramkarz gospodarzy.

120 sekund później piłkarze Krzysztofa Wołczka dopięli swego. I to po pięknej akcji duetu: Bargiel – Filip Olejniczak. Ten pierwszy świetnie podał górą do kolegi, a rezerwowy gospodarzy huknął pod poprzeczkę. Końcówka to wymiana ciosów. Najlepszą okazję zmarnował Michał Szmigiel, który stanął oko w oko z Kiełpinem, ale uderzył prosto w bramkarza. Pod drugą bramką, ze złego wybicia Piotra Celebana nie skorzystał Maciej Firlej, który strzelił minimalnie obok słupka. W doliczonym czasie gry to samo zrobił jeszcze Wójcik.

Śląsk II Wrocław – Motor Lublin 2:2 (1:1)

Bramki: Bargiel (42-z karnego), Olejniczak (82) – Fidziukiewicz (21), Dudziński (51).

Śląsk II: Boruc – Radkowski, Sz. Michalski (85 Celeban), Pawelec, Caliński, Młynarczyk (70 Olejniczak), Bukowski, Kotowicz (75 Konstanty), Bargiel, Krocz (75 Szmigiel), Marchewka (70 F. Michalski).

Motor: Kiełpin – Dudziński, Błyszko, Wawszczyk, Moskwik (58 Rozmus), Vitinho (70 Wójcik), Swędrowski, Kusiński (85 Firlej), Ceglarz, Ryczkowski (84 Rak), Fidziukiewicz.

Żółte kartki: Pawelec, Sz. Michalski – Kusiński, Moskwik, Rozmus.

Sędziował: Paweł Horożaniecki (Żary).