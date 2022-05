Stal Rzeszów – Motor Lublin 1:1 (zapis relacji na żywo)

90+5' Strzał Prokicia zablokowany i sędzia po chwili kończy spotkanie.

90+4' Jeszcze rzut wolny dla Stali.

90+2' Madejski po raz kolejny piąstkuje, szansa na kontrę dla Motoru, ale Wolski w ostatniej chwili wybija piłkę szarżujacemu Fidziukiewiczowi. Przy okazji napastnik Motoru ucierpiał.

90+1' Znowu piąstkuje Małecki i po chwili kolejny korner.

90' Sędzia dolicza trzy minuty, a Stal ma kolejny rzut rożny.

90' W końcówce Motor wyraźnie w defensywie, teraz piąstkuje Madejski.

89' Niezly strzał Głowackiego, ale tylko rożny.

85' Kiepski wykop Kaczorowskiego, ale szczęśliwie piłka szybko do niego wraca.

83' Świeciński strzela głową, ale nad bramką.

82' Dobrze w środku pola zachował się Król, a akcję Motoru zakończył Polak, który zagrał płasko w pole karne, ale rywale wybijają na rzut rożny.

81' Polak za Sędzikowskiego.

80' Ostatnie minuty to przewaga Stali.

74' Znowu dwie zmiany w Motorze. Król za Kołbona i Fidziukiewicz za Firleja.

72' Dobra wrzutka Głowackiego w pole karne, gorąco pod bramką Motoru, ale jednak bez strzału.

70' Dużo szczęścia miał teraz Mandricenco. Reprezentant Mołdawii łatwo stracił piłkę na środku boiska, a niewiele zabrakło, żeby sam na sam z Madejskim wyszedł Prokić. Serb źle przyjął jednak piłkę i ostatecznie nie potrafił jej opanować.

68' Kartka dla Wójcika. To czwarte upomnienie prawego obrońcy Motoru.

66' Groźnie pod bramką gospodarzy po stałym fragmencie gry, Firlej zablokowany, ale napastnik Motoru wrócił na swoją połowę, żeby wywalczyć piłkę.

66' Dobra próba Swędrowskiego, bramkarz Stali odbija na rzut rożny.

65' Faulowany Wójcik i szansa dla gości na strzał z rzutu wolnego.

64' Kaczorowski staranował Swędrowskiego, ale sędzia nie dopatrzył się faulu i gramy dalej.

63' Dobra akcja Sędzikowskiego z Firlejem, napastnik dostaje piłkę w pole karne, ale Góra w ostatniej chwili wślizgiem wybija.

60' To chyba dobry moment na zmiany i trener Saganowski posyła na boisko dwóch nowych zawodników. Kosecki za Ryczkowskiego i Mandricenco za Ceglarza.

59' Marczuk miał trochę miejsca przed polem karnym i zdecydował się na uderzenie, całkiem niezłe uderzenie, ale tylko w boczną siatkę. Zdecydowanie Stal przejęła inicjatywę.

58' Do wejścia szykuje się Kosecki.

55' Kolejna udana akcja Stali, Rozmus na rzut rożny.

54' Danielewicz uderza z rzutu wolnego, ale prosto w bramkarza Motoru.

52' Uffff niewiele zabrakło, a Świeciński wpakowałby piłkę do swojej bramki po zagraniu z lewego skrzydła. Tylko rożny dla gospodarzy.

47' Dobre piąstkowanie Kaczorowskiego po centrze z narożnika boiska Swędrowskiego.

46' Ruszyła druga część spotkania w Rzeszowie.

45+4' Koniec pierwszej połowy. Motor dominował przez 45 minut, zaslużenie prowadził, ale w doliczonym czasie gry gospodarze stworzyli sobie dwie dobre okazje i jedną z nich wykorzystali.

45+3' Szybko kolejna okazja dla lidera tabeli! Małecki kiwa przed polem karnym, wpada w szesnastkę i z ostrego kąta strzela prosto w Madejskiego.

45+2' Danielewicz i 1:1! Sadłocha wrzuca z prawego skrzydła, a pomocnik miejscowych wchodzi w pole karne z drugiej linii ładnie "gasi" piłkę na klatę i uderza do siatki.

45' Pierwsza połowa potrwa trzy minuty dłużej.

45' Ufffff blisko gola dla Stali. Po rzucie wolnym z lewego skrzydła dwóch graczy gospodarzy dobrze wbiegało pod bramkę Madejskiego, ale chyba obaj sobie przeszkodzili i ostatecznie uderzenie obok bramki.

42' Małecki lekko strzela, a w zasadzie podaje do Madejskiego.

38' Bramka dla gości! Ceglarz starał się zagrać prostopadle w pole karne, ale jego podanie zostało zablokowane. Przejął ją Firlej, a w zasadzie od razu huknął zza pola karnego i wpakował piłkę do siatki. Cbyba ciut lepiej mógł się zachować bramkarz Stali.

37' Szansa dla Motoru! Kołbon tuż pod bramkę do Firleja, a ten uderza w krótki róg, ale broni Kaczorowski.

36' Kartka dla Małeckiego za faul na Wójciku. Obaj panowie wymieniają jeszcze "uprzejmości".

31' Znowu udana akcja gospodarzy w ofensywie, ale Madejski łapie piłkę po zagraniu z lewego skrzydła.

29' To powinno być 1:0! Po rzucie rożnym źle w pole karne dogrywał Sędzikowski. Stal posłała długą piłkę na połowę rywali, a tam "przebitkę" z Wójcikiem wygrał Małecki. "Mały" wychodził sam na sam z Madejskim, a po prawej stronie miał Sadłochę. Zamiast dograć do kolegi były gracz Wisły Kraków sam uderzył na bramkę i przegrał pojedynek z bramkarzem.

28' Groźna akcja Motoru. Poczobut domagał się faulu, ale sędzia nie widział przewinienia. Szybka kontra skończyła się zagraniem z prawego skrzydła Ceglarza, ale skrzydłowy wywalczył tylko rzut rożny.

27' Tym razem lepszy strzał głową Danielewicza, ale obok bramki.

27' Strzał zza pola karnego zablokowany, a po chwili Ceglarz zatrzymuje wślizgiem kontrę Prokicia.

26' Ryczkowski zablokowany, tylko rożny dla Motoru.

23' Madejski odbija "główkę" Danielewicza, ale piłka raczej nie zmierzała do bramki.

22' Wójcik rzuca z autu do Sędzikowskiego, ale ten... nie trafia w piłkę i łapie ją bramkarz Stali.

19' Ryczkowski do Ceglarza, a ten drugi strzela z 16 metrów, także obok bramki.

17' Znowu strzał Małeckiego, który obrócił się z piłką w polu karnym i uderzył po ziemi. Ponownie obok bramki.

12' Szarża Swędrowskiego w pole karne, ale obrońca wchodzi przed pomocnika Motoru i wybija piłkę na aut.

11' Najpierw Kaczorowski przewraca się przy wybiciu piłki spod swojej bramki, po chwili kolejny piłkarz Stali podaje w aut.

10' Początek meczu dla Motoru. Goście szybko odbierają piłkę i są groźniejsi. Stal ma problem z rozegraniem akcji.

9' Głowacki z lewego skrzydła zagrywa w pole karne, ale trafia w... swojego kolegę i piłka dla Motoru.

6' Złe podanie Poczobuta przejmuje Firlej, ale nie zdecydował się "wjechać" w pole karne, tylko oddał piłkę do tyłu.

5' Kiepskie dośrodkowanie z narożnika boiska w wykonaniu "Swędro". Piłka nie przechodzi pierwszego obrońcy.

4' Zagranie wzdłuż bramki Swędrowskiego wybite przez obrońców.

3' Dobra akcja Motoru. Kołbon do Ceglarza, ten podawał do wbiegającego w pole karne Firleja, ale we wszystko wmieszali się obrońcy i nic z tego.

1' Szybko pierwszy strzał Małeckiego, ale bez zagrożenia bramki Madejskiego.

-----------------------------------------------

Znamy składy obu ekip. Wygląda na to, że tym razem na środku defensywy oprócz Wojceicha Błyszki wystąpi Jakub Świeciński.

Znowu na ławce mecz rozpocznie Michał Fidziukiewicz. Na ławce rezerwowych trener Marek Saganowski ma: Adriana Dudzińskiego i Marcina Michotę.

----------------------------------------------

Stal Rzeszów – Motor Lublin 1:1 (1:1)

Bramki: Danielewicz (45+2) - Firlej (38).

Stal: Kaczorowski – Marczuk, Góra, Oleksy, Głowacki, Poczobut (90 Szczypek), Danielewicz, Wolski, Sadłocha (72 Piątek), Małecki, Prokić.

Motor: Madejski – Wójcik, Błyszko, Świeciński, Rozmus, Swędrowski, Kołbon (74 Król), Ceglarz (60 Mandricenco), Sędzikowski (81 Polak), Ryczkowski (60 Kosecki), Firlej (74 Fidziukiewicz).

Żółte kartki: Poczobut, Małecki - Wojcik.

Sędziuje: Albert Różycki (Łódź).