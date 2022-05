Wisła Puławy podejmuje Hutnika Kraków. "Niech strzeli nawet bramkarz"

Jak rozpoznać kawę elitarną?

Kawa to temat, który w ostatnich latach zyskuje na popularności bardziej niż kiedykolwiek. Nic dziwnego - nasza konsumpcja czarnego naparu rośnie z roku na rok, tworzone są nowe, innowacyjne akcesoria do jej parzenia… Wraz z tym coraz więcej ludzi zaczyna interesować się tym, co pije. Skończyły się czasy, gdy konsumentom wystarczała informacja, że ich kawa to “100% arabica” - dziś z paczek kawy możemy wyczytać dużo więcej na temat ziaren, które zamierzamy pić. Czego to zasługa? Przede wszystkim powinniśmy podziękować tak zwanej “trzeciej fali kawy”, która przyniosła za sobą kawę specialty - tą, która określana jest jako najlepsza z tych ogólnodostępnych. Należy jednak zadać sobie pytanie: kto wyznacza, która kawa może otrzymać ten elitarny status i w jaki sposób się to dzieje?