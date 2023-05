Avia Świdnik – Cracovia II 2:2. Wojciech Białek znowu strzela

Avia chciała chociaż trochę poprawić humory sobie i kibicom po derbowej porażce ze Świdniczanką. Niestety, na początku spotkania wyszło zupełnie odwrotnie.

Już w trzeciej minucie Przemysław Kapek zaliczył przechwyt, a po chwili świetnie przymierzył do siatki z dystansu. Gospodarze nie zdążyli jeszcze dojść do siebie po pierwszym ciosie, a już dostali drugi i leżeli na deskach. W dziewiątej minucie Michal Siplak pokonał Dawida Rosiaka strzałem bezpośrednio z rzutu wolnego. A to oznaczało, że drużynę Łukasza Mierzejewskiego do końca meczu czeka gonitwa za rywalem.

Na szczęście już 120 sekund później kontaktowe trafienie zaliczył Wojciech Białek, który łatwo poradził sobie z obrońcą i z linii pola karnego zaliczył swoje… trzecie trafienie w tym sezonie, a pierwsze od listopada. W końcówce pierwszej połowy Avia powinna wyrównać. Groźne strzały głową oddali: Tomasz Midzierski i Dominik Maluga, ale do przerwy zostało 1:2.

W drugiej części meczu świdniczanie nie rezygnowali. Groźny był zwłaszcza Białek, który w swoim stylu próbował dwa razy zaskoczyć bramkarza rywali centrami z narożnika boiska. W ten sposób się nie udało, ale popularny „Biały” znalazł inny na Sebastiana Madejskiego. Były golkiper Motoru musiał sięgnąć do siatki w 73 minucie, kiedy 40-latek wykończył z bliska akcję Bekzoda Akhmedova.

Końcówka przy ul. Sportowej była bardzo gorąca. Najpierw Białek mógł skompletować hat-tricka, ale świetnie spisał się Madejski. Po chwili to gospodarze znaleźli się w poważnych tarapatach. Raz uratowała ich poprzeczka, a raz Rosiak, który poradził sobie z „główką” jednego z rywali. Szybko przenieśliśmy się na drugą stronę boiska, gdzie Rafał Kursa umieścił piłkę w siatce. Problem w tym, że sędzia zasygnalizował, że na spalonym był podający koledze Maluga.

Avia Świdnik – Cracovia II 2:2 (1:2)

Bramki: Białek (11, 73) – Kapek (3), Siplak (9).

Avia: Rosiak – Drozd, Midzierski, Kursa, Maluga, Dobrzyński (62 Akhmedov), Uliczny, Popiołek, Zając (69 Mykytyn), Rak (46 Kalinowski), Białek.

Cracovia II: Madejski – Stachera, Siplak, Mróz, Bracik, Wiśniewski, Budziński, Nowicki, Ogorzały (50 Strózik), Gut, Kapek.