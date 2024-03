Chełmianka bez szans w starciu z Wieczystą Kraków

Od pierwszego gwizdka bardzo aktywny był przede wszystkim Michał Fidziukiewicz. Były napastnik Motoru Lublin w przeciągu kilkunastu minut oddał kilka strzałów w kierunku bramki Jakuba Grzywaczewskiego. Najlepszą okazję miał tuż po kwadransie gry, kiedy w sytuacji sam na sam nie zdołał umieścić piłki w siatce.

W 22 minucie popularny „Fidziu” wreszcie zrobił swoje, kiedy z około 10 metrów huknął pod poprzeczkę. Niedługo później było tak naprawdę po zawodach. Po rzucie rożnym w polu karnym gospodarzy został jeszcze Michał Pazdan. Tomasz Swędrowski dośrodkował w szesnastkę, Fidziukiewicz zgrał piłkę, a akcję celnym strzałem do siatki zamknął właśnie były „minister obrony narodowej”.

Biało-zieloni w pierwszej połowie nie mieli się specjalnie, czym pochwalić. W końcówce „szarpnął” Bartłomiej Korbecki, ale nic to gospodarzom nie dało. W drugiej połowie goście spuścili z tonu i pozwolili rywalom na więcej. Chełmianka nie była jednak w stanie na poważnie zagrozić bramce lidera tabeli. I ostatecznie drużyna Sławomira Peszki bez problemów zanotowała dziewiąte zwycięstwo z rzędu.

A skoro swój mecz przegrała Avia Świdnik, to ekipa z Krakowa powiększyła przewagę nad wiceliderem do dziewięciu punktów. Jeżeli za tydzień wygra także mecz na szczycie, to jedną nogą będzie już w II lidze.

Chełmianka Chełm – Wieczysta Kraków 0:2 (0:2)

Bramki: Fidziukiewicz (22), Pazdan (34).

Chełmianka: Grzywaczewski – Ofiara (90+2 Mazurek), Wiatrak, Stępień, Nowak (74 Marczuk), Złomańczuk (46 Perdun), Bednara (74 Cris), Kobiałka, Korbecki, Mroczek, Karbownik (68 Knap).

Wieczysta: Letkiewicz – Favorov, Kasolik, Pazdan, Pietrzak, Torres (90 Mak), Góralski, Swędrowski, Trąbka (74 Łysiak), Kiedrowicz (60 Kot), Fidziukiewicz (90 Danielak).