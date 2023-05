Czarni Połaniec – Chełmianka Chełm 2:0. Światło może zgasnąć w sobotę

Chełmianka jest na prostej drodze do IV ligi i chyba nie pomoże jej nawet wycofanie drużyny rezerw przez Cracovię. O utrzymaniu zresztą ciężko myśleć, jeżeli wygrywa się tak rzadko, jak robi to wiosną Chełmianka. Piłkarze z Chełma po raz ostatni komplet punktów zdobyli 18 marca, kiedy ograli na wyjeździe Orlęta Radzyń Podlaski.

Chełmianie do Połańca jechali pełni nadziei, bo przecież Czarni nie są wielkim mocarzem trzecioligowych boisk. To typowy zespół środka tabeli, który czasem zwycięży, a czasem straci punkty. W sobotę wygrał ten pierwszy wariant, chociaż Chełmianka pomogła gospodarzom. Przede wszystkim poprzez brak właściwej koncentracji, bo obie bramki padły w końcówce pierwszej czy drugiej połowy. W 44 min Czarnych na prowadzenie wyprowadził Krystian Kardyś. To 20-latek, który na swoim koncie ma nawet 3 występy w Ekstraklasie w barwach Stali Mielec. Miało to miejsce w tym sezonie, a Kardyś zagrał nawet 23 min w meczu z Rakowem Częstochowa, który przecież sięgnął po mistrzostwo Polski. Na 2:0 podwyższył natomiast w 86 min Damian Bawor.

Sobotnia porażka mocno pogorszyła sytuację zespołu z Chełma, który wciąż znajduje się w strefie spadkowej. Do zakończenia sezonu zostały jeszcze 3 kolejki, w tym mecz z ŁKS Łagów. Ten rywal jednak wycofał sie z rozgrywek, więc Chełmianka wygra to spotkanie walkowerem. W tej sytuacji kluczowy może okazać się zaplanowany na sobotę mecz z Podhalem Nowy Targ. Porażka w tym spotkaniu ostatecznie pogrzebie szanse na utrzymanie ekipy prowadzonej przez Grzegorza Bonina.

Czarni Połaniec – Chełmianka Chełm 2:0 (1:0)

Bramki: Kardyś (44), Bawor (86).

Czarni: Wieczerzak (88 Zieliński) – Misztal, Bakowski, Bawor, Smoleń, Łąk (65 Banik), Wątróbski (65 Śledź), Kałaska, Wiktor (88 Załucki), Kardyś (80 Żądło), Martinez.

Chełmianka: Ciołek – Futa, Bobrow, Piekarski (76 Gierała), Kułynycz (46 Perdun), Knap, Marczuk, Stępień (76 Myśliwiecki), Mroczek (46 Szwed), Nowak, Wójcik.

Żółte kartki: Bawor – Marczuk, Stępień, Nowak, Wójcik. Sędziował: Smaczny (Bytom).