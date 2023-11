Derby w Chełmie dla Podlasia. "Zagraliśmy kompletny mecz we wszystkich fazach"

Goście szybko otworzyli wynik. Już w 13 minucie szybką akcję świetnie wykończył Marcin Pigiel.

Chełmianka próbowała odpowiedzieć przed przerwą, ale bezskutecznie. W doliczonym czasie gry Wyjadłowski uderzył z rzutu wolnego, a rykoszet zmylił Sebastiana Ciołka i piłka po raz drugi wylądowała w siatce.

Od razu po przerwie Grzegorz Bonin dokonał ofensywnej zmiany, bo w miejsce Adama Nowaka wprowadził Jakuba Knapa. Zamiast 1:2 szybko powinno być jednak 0:3. Bialczanie w kwadrans wypracowali sobie mnóstwo doskonałych szans na gole. Najpierw ekipa z Chełma jakimś cudem przetrwała prawdziwe oblężenie swojej bramki, bo w jednej akcji przyjezdni oddali kilka strzałów. Niedługo później Wyjadłowski zmarnował „setkę”, ale tym razem niewykorzystane sytuacje jednak się nie zemściły. Po kwadransie drugiej części spotkania Pigiel trafił po raz drugi i tak naprawdę było po meczu.

Bartłomiej Korbecki w 69 minucie przymierzył do siatki z dystansu, ale jak się okazało, to był gol jedynie na pocieszenie. Trzy punkty pojechały do Białej Podlaskiej, a jeżeli goście mieliby na coś narzekać to tylko i wyłącznie na skuteczność, bo mogli zdobyć w Chełmie kilka bramek więcej.

– Myślę, że pod kątem tworzenia sytuacji to my zdominowaliśmy to spotkanie. Zagraliśmy kompletny mecz we wszystkich fazach. Wyglądaliśmy szczególnie dobrze w odbiorach, to po nich wypracowaliśmy sobie najlepsze sytuacje. Tak naprawdę po przerwie mieliśmy cztery, doskonałe szanse. Szkoda, że nie udało się ich wykorzystać, ale nie rozpaczamy, bo kluczowe są punkty. Cieszymy się, że wygraliśmy na trudnym terenie i mamy nadzieję, że to nie koniec naszej dobrej passy – mówi Artur Renkowski, trener Podlasia.

Chełmianka Chełm – Podlasie Biała Podlaska 1:3 (0:2)

Bramki: Korbecki (69) – Pigiel (13, 60), Wyjadłowski (45+1).

Chełmianka: Ciołek – Wiatrak, Piekarski, Płocki, Ofiara, Stępień (61 Marchuk), Groborz, Nowak (46 Knap), Korbecki, Karbownik, Mroczek.

Podlasie: Misztal – Podstolak, Avdieiev, Kapuściński, Salak, Pigiel, Andrzejuk, Orzechowski, Jakóbczyk (88 Pacek), Kobyliński (68 Kurowski), Wyjadłowski (77 Nojszewski)

Żółte kartki: Ofiara, Piekarski, Mroczek – Podstolak, Orzechowski.