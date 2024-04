Drugie ligowe zwycięstwo Avii Świdnik w tym roku

Trwa Moto Session w Lublinie. Dominik Kubera gwiazdą pierwszego dnia

Dominik Kubera zdradził nam, jakimi autami mógłby wyjechać z trwających targów Moto Session. Z Michałem Jesionowskim, prowadzącym kultowy kanał na You Tubie, porozmawialiśmy o youngtimerach, a Anna Chwalebny opowiedziała nam o ciekawej historii vw polo w pięknym kolorze blue by Porsche. To wszystko w naszej relacji z targów Moto-Session w Lublinie.