Karpaty Krosno rozbite w Białej Podlaskiej, Podlasie tuż za podium

Gospodarze szybko zrobili swoje. Już w ósmej minucie, po rzucie rożnym w polu karnym świetnie znalazł się Mateusz Podstolak i to on otworzył wynik. Nie minęło jeszcze pół godziny, a biało-zieloni już mieli w zapasie dwie bramki. Tym razem na listę strzelców wpisał się Maciej Orzechowski, który przymierzył do siatki po próbie zza pola karnego.

Wydawało się, że kolejne gole są jedynie kwestią czasu. I tak było. Problem w tym, że najpierw kontaktowe trafienie zaliczyli goście, po celnym strzale Francka Djoulou. Ekipa z Krosna mogła mieć jeszcze nadzieje na korzystny wynik, ale te rozwiał w samej końcówce Szymon Kamiński. Kolejny rzut rożny i tym razem „Kamyk” wykończył dośrodkowanie celną „główką”. Jeżeli beniaminek, w drugiej połowie chciał jeszcze powalczyć, to błyskawicznie po przerwie piłkarze trenera Renkowskiego zamknęli spotkanie. Już w 52 minucie rezultat ustalił Kacper Jakóbczyk.

Kolejne fragmenty? Jedni i drudzy mogli pokusić się o bramki. Niewiele do szczęścia zabrakło przede wszystkim byłemu zawodnikowi Huczwy Tyszowce – Jabie Phkhakadze, który przymierzył w poprzeczkę. Dzięki wygranej Podlasie wskoczyło na czwarte miejsce w tabeli, a do literującej Wieczystej traci tylko trzy „oczka”.

Podlasie Biała Podlaska – Karpaty Krosno 4:1 (3:1)

Bramki: Podstolak (8), Orzechowski (27), Kamiński (45), Jakóbczyk (52) – Djoulou (29).

Podlasie: Misztal - Kapuściński, Podstolak, Avdieiev, Salak, Kamiński (79 Andrzejuk), Orzechowski (69 Nojszewski), Pigiel (82 Kozłowski, Jakóbczyk, Wyjadłowski (69 Pacek), Lepiarz (79 Kurowski).

Karpaty: Perchel – Gazda (56 Frołow), Stasz, Hudzik, Demianenko, Król (80 Jędryas), Filipchuk (56 Smoleń), Geci, Gawle, Lando (46 Jaba), Djoulou (82 Fundakowski).