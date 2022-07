Lublinianka trenuje, a w sobotę zagra pierwszy sparing. „Jest dużo optymizmu”

Piłkarze Roberta Chmury wrócili do treningów w poniedziałek i mają za sobą pierwszy tydzień przygotowań. Nie wszyscy byli jednak do dyspozycji szkoleniowca. Wiadomo już, że bramkarz Adrian Wójcicki przeniósł się do Stali Kraśnik.

Z kolei obrońca Dominik Ptaszyński zdecydował się na grę w innym klubie z IV ligi – Świdniczance Świdnik. W drużynie nie ma również Oleksandra Zhmuidy, który wrócił na Ukrainę. Z portugalskim drugoligowcem trenuje obecnie Evandro Gomes, chociaż w jego przypadku jest jeszcze cień nadziei, że wróci do Lublina.

– Dominika i Adriana nie ma już z nami. Oleksandr Zhmuida zdecydował się wrócić do domu, chociaż nie wiadomo, czy rozgrywki pierwszej ligi ukraińskiej będą w ogóle prowadzone. Chciałbym, żeby wrócił do nas Evandro. Jeszcze w czwartek z nim rozmawiałem. Ćwiczy w Portugalii, ale niczego jeszcze nie podpisał, więc zobaczymy, jak potoczą się jego losy – mówi Robert Chmura, trener Lublinianki.

I przyznaje, że w ostatnich dniach sporo działo się w klubie. – Można powiedzieć, że rozmowy z nowymi ludźmi, którzy chcą pomóc Lubliniance są na końcowym etapie. Jest dużo optymizmu i mam nadzieję, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że już więcej nie będą musiał odpowiadać na pytania o naszą sytuację organizacyjną, tylko, że będę mówił jedynie o sprawach drużyny i zawodnikach – dodaje szkoleniowiec.

Jego podopieczni w sobotę o godz. 11 zagrają ze Świdniczanką Świdnik. Sparing odbędzie się w Niemcach na boisku tamtejszego GKS. Czy można się spodziewać jakichś nowych twarzy? – Na pewno pojawi się trochę młodzieży z regionu, albo chłopaków, którzy wcześniej byli związani z naszymi klubami. Bramkarz? Wiadomo, że po odejściu Adriana Wójcickiego zostajemy ze Stanisławem Lewandowskim z rocznika 2004 i Jakubem Krajewskim, który akurat skończył wiek młodzieżowca. W pierwszym meczu kontrolnym pojawi się nowy golkiper, uznany na Lubelszczyźnie – wyjaśnia trener ekipy z Wieniawy.

Wiadomo już, że Lublinianka rozegra na pewno trzy sparingi podczas letnich przygotowań. Po spotkaniu ze Świdniczanką kolejnymi rywalami będą: Stal Poniatowa (23 lipca) i Chełmianka (30 lipca). Trener Chmura planuje jednak jeszcze jeden mecz.

– Już kilka razy musieliśmy modyfikować nasze plany, bo mieliśmy zagrać pięć razy, w tym z Motorem Lublin, a ostatecznie mamy tylko trzy sparingi. Chcielibyśmy jednak znaleźć jeszcze jednego przeciwnika i na pewno będziemy się jeszcze rozglądali – wyjaśnia opiekun beniaminka III ligi, który w pierwszym starciu o punkty 6 lub 7 sierpnia ma zagrać u siebie z Wisłą Sandomierz.