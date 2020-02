Motor Lublin będzie współpracował z Akademią Footbolisty Głusk

To drugi klub z Lublina, który będzie partnerem żółto-biało-niebieskich. W grudniu trzecioligowiec zawarł porozumienie z UKS Widok. Piątkowa umowa z klubem z Głuska została podpisana na czas nieokreślony.

– Nie ulega wątpliwości, że mocno angażujemy się w to, aby najlepiej szkolące kluby w naszym województwie były klubami partnerskimi Motoru Lublin. Cenimy pracę, jaką wykonują trenerzy i osoby związane właśnie z Akademią Footblisty Głusk. Widzimy, jak szkoleni są tam najmłodsi zawodnicy i chcielibyśmy, aby najzdolniejsi z nich oraz ci dobrze rokujący, trafiali w przyszłości do Motoru. Wiele dobrego obiecujemy sobie po tej współpracy, tym bardziej że chłopaki z Akademii są twórcami Piłkarskiego Centrum Innowacji, w którym wykorzystują swoją metodologię szkolenia i chcielibyśmy się w to włączyć, choćby poprzez wysyłanie naszych zawodników na indywidualne treningi. Myślę, że będziemy o to opierali naszą współpracę, ponieważ nie ulega wątpliwości, że jest to krok do przodu, jeśli chodzi o szkolenie – wyjaśnia Tomasz Jasik, trener koordynator Akademii Piłkarskiej Motoru.

Zadowoleni z podpisania umowy są także przedstawiciele klubu z Głuska. – W podobnym tonie wypowiedział się także prezes Akademii Footbolisty Głusk Jarosław Stępień. – Nie ma co ukrywać, że Motor jest marką na Lubelszczyźnie i bardzo cieszymy się z tego, że właśnie taki klub zainteresował się naszą Akademią. Dla nas jest to wyróżnienie. Na piłkarskiej mapie Polski istniejemy od 2015 roku, więc można powiedzieć, że na 5-lecie zrobiliśmy sobie prezent, jakim jest nawiązanie współpracy z Motorem. Wierzymy, że dla nas do będzie wielki krok w przód. Umowa została podpisana na czas nieokreślony, ale za rok pewnie ponownie siądziemy do rozmów i jeśli wszystko będzie dobrze, to mamy nadzieję, że będziemy kontynuowali naszą współpracę z Motorem – mówi Jarosław Stępień, prezes AF Głusk.

Szczegóły umowy zdradza za to wiceprezes klubu Sylwester Lis. – Współpraca między dwoma klubami odbywać się będzie na kilku płaszczyznach. Począwszy od wymiany doświadczeń między trenerami, bo jako Akademia Footbolisty Głusk mamy możliwość odbycia stażu u pierwszego trenera Motoru Lublin. Kolejny aspekt jest czysto piłkarski, który polega na dostarczaniu naszych chłopców do Motoru i ich dalszy rozwój – wyjaśnia Sylwester Lis.