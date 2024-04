Orlęta Spomlek prowadziły w Nowym Targu, ale przegrały mecz o sześć punktów

Pierwsze fragmenty zawodów zapowiadały spore problemy dla drużyny Tomasza Złomańczuka. Biało-zieloni szybko zostali zamknięci pod swoją bramkę. Mimo dwóch dobrych szans dla rywali, Orlęta się jednak wybroniły.

A później coraz śmielej poczynały sobie także w ofensywie. Efektem była akcja z 34 minuty. Na lewym skrzydle przedarł się Przemysław Koszel, dograł dokładnie w szesnastkę, a tam Karol Rycaj wykończył kontrę strzałem do siatki.

Przyjezdni utrzymali skromne prowadzenie do przerwy. Niestety, znowu źle zaczęli drugą odsłonę. I tym razem Podhale było już konkretniejsze pod bramką Igora Bartnika. Błyskawicznie po wznowieniu gry wyrównał Smajdor Karol, który wykorzystał centrę z lewej flanki. Niedługo później było już 2:1. Tym razem świetnie z rzutu wolnego huknął Serhij Rusjan. Minęło 180 sekund i było praktycznie po meczu. Po rzucie rożnym „pusty przelot” zaliczył Bartnik, a z prezentu od bramkarza skorzystał Roman Mirosznik, bo posłał futbolówkę do „pustaka”.

Biało-zieloni jeszcze powalczyli i w 70 minucie mogli wrócić do gry. Mimo kilku dogodnych sytuacji nie zdobyli jednak kontaktowego gola. Najbliżej powodzenia był Mateusz Chyła. Jego uderzenie zostało jednak wybite z linii bramkowej i arcyważne trzy punkty zostały w Nowym Targu. A to oznacza, że Podhale wyprzedziło piłkarzy trenera Złomańczuka w tabeli. Za tydzień do Radzynia Podlaskiego przyjedzie Świdniczanka.

Podhale Nowy Targ – Orlęta Radzyń Podlaski 3:1 (0:1)

Bramki: Smajdor (49), Rusjan (56), Mirosznik (59) – Rycaj (34).

Podhale: Styrczula – Michota, Jakubowski, Mirosznik, Smajdor (90 Rubiś), Tymosiak, Zielonka, Ogorzały, Purcha (74 Hammed), Niedziałkowski (74 Zębala), Rusjan (87 Popiela).

Orlęta: Bartnik – Szymala, Chyła, Duchnowski, Pawluczuk (68 Grochowski), Kot (78 Wrona), Zmorzyński, Obroślak (68 Szczypek), Koszel (78 Piotrowski), Rycaj (87 Wołek), Radziński.