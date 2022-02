Podlasie – Avia Świdnik 1:3. Znowu lepsi od ligowego rywala

Goście wyszli na prowadzenie po golu Mateusza Kompanickiego. „Kompan” po błędzie defensywy biało-zielonych znalazł się sam przed Krystianem Bartoszkiem i umieścił piłkę w siatce.

Jeszcze w pierwszej połowie zrobiło się 0:2. Tym razem po akcji Wojciecha Białka świetnie zza pola karnego przymierzył Dominik Kunca. Dla Słowaka wypożyczonego z Motoru Lublin to już czwarta bramka, w czwartym występie w ekipie ze Świdnika. Żółto-niebiescy schodzili jednak na przerwę z mniejszą zaliczką, bo po rzucie rożnym kontaktowe trafienie zaliczył Mateusz Jarzynka.

Druga połowa? W obu drużynach pojawiło się kilku nowych zawodników, a rezultat ustalił Łukasz Strug, który po podaniu od Marcina Świecha przelobował bramkarz Podlasia. Przyjezdni mieli jeszcze kilka innych okazji, ale wynik już się nie zmienił.

– Na pewno w tym sparingu nie było widać wielkiej dynamiki, zarówno w jednym, jak i drugim zespole. Obie drużyny nadal mocno pracują. Trzeba jednak potrafić grać w takich warunkach i cieszy nie tylko zwycięstwo, ale i fakt, że potrafiliśmy wypracować sobie jeszcze kilka kolejnych szans na gole. W pierwszej połowie mógł strzelić Wojtek Białek, a w drugiej jeszcze jedną bramkę Łukasz Strug – wyjaśnia Łukasz Mierzejewski, trener Avii.

W jego zespole pojawił się testowany bramkarz. Czy zapadła już decyzja na temat jego przyszłości? – Jeszcze musimy to przeanalizować, to młodzieżowiec, dlatego jeszcze zobaczymy. Kolejne transfery? Na razie w tym temacie jest cisza – zapewnia popularny „Mierzej”. Szkoleniowiec z powodu lekkiego urazu nie mógł skorzystać z Pawła Perduna. Zawodnik, który najprawdopodobniej zostanie wypożyczony do Świdnika z Górnika II Łęczna od poniedziałku powinien jednak wrócić do zajęć.

Z kolei trener Podlasia Rafał Borysiuk nadal rozgląda się za nowym napastnikiem. W środę przy okazji starcia z Orlętami Spomlek sprawdzał atakującego z Kolumbii, ale podziękował mu za testy. W sobotę w ekipie biało-zielonych pojawił się kolejny zawodnik, a nadal w Białej Podlaskiej czekają na pierwszą opcję, czyli kolejnego Kolumbijczyka. Jego przyjazd do Polski ciągle się jednak opóźnia.

Podlasie Biała Podlaska – Avia Świdnik 1:3 (1:2)

Bramki: Jarzynka – Kompanicki, Kunca, Strug.

Podlasie: Bartoszek – Idzikowski, Kot, Jarzynka, Salak, Pigiel, Bahonko, Piotrowski, Kosieradzki, Chmielewski, Kocoł oraz Haponiuk, Nieścieruk, Mierzwiński, Spring, zawodnik testowany.

Avia: zawodnik testowany – Góralski, Mykytyn, Kursa, Maluga, Dobrzyński, Uliczny, Popiołek, Kunca, Kompanicki, Białek oraz Sobieszczyk, Drozd, Górka, Świech, Zając, Poleszak, Strug.