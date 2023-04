Podlasie Biała Podlaska – Podhale Nowy Targ 2:0. Mają trochę spokoju

W pierwszej połowie kibice w Białej Podlaskiej nie obejrzeli goli. Zdecydowanie bliżej wpisania się na listę strzelców byli jednak przyjezdni. Adrian Szynka trafił w słupek. Ten sam zawodnik Podhala później przegrał też pojedynek z Rafałem Misztalem. Bramkarz miejscowych poradził sobie z jeszcze jednym, groźnym uderzeniem rywali. Dzięki temu do przerwy było 0:0.

Pierwszy kwadrans po zmianie stron minął spokojnie. No prawie, bo na jego zakończenie, to Podlasie cieszyło się z gola. Centrę z rzutu rożnego na ważną bramkę zamienił Jarosław Kosieradzki. Podhale nie miało już nic do stracenia i rzuciło wszystkie siły do przodu. Szymon Szydełko od razu wpuścił na boisko trzech nowych zawodników, a kilkanaście minut później dwóch kolejnych. Bialczanie mądrze i skutecznie odpierali jednak ataki przeciwnika, a w samej końcówce dobili go dobili. Bohaterem po raz drugi okazał się Kosieradzki, który tym razem wykończył kontrę swojego zespołu. I ostatecznie gospodarze wygrali ważne spotkanie 2:0.

Za tydzień piłkarze trenera Renkowskiego na pewno dopiszą do swojego konta trzy kolejne punkty. W terminarzu akurat wypada im bowiem mecz z ŁKS Łagów, który po pierwszej rundzie wycofał się z rozgrywek. Dzięki temu Marcin Pigiel i spółka w najbliższych dniach będą mogli skoncentrować się na okręgowym Pucharze Polski. Już w środę czeka ich derbowe starcie w finale z Orlętami Spomlek. Zawody zostaną rozegrane w Radzyniu Podlaskim (godz. 17)

Podlasie Biała Podlaska – Podhale Nowy Targ 2:0 (0:0)

Bramki: Kosieradzki (59, 90).

Podlasie: Misztal – Pigiel, Kozłowski, Salak, Kot, Bahonko, Podstolak, Kosieradzki (90 Kurowski), Balicki (58 Niewiarowski, 90 Szatała), Nojszewski (66 Chyła), Lepiarz.

Podhale: Szymajda – Michota (79 Styrczula), Kawula, Chmelenko, Żołądź, Bezpalec, Drobnak (60 Żurek), Karmański (60 Burzyński), Burnat (60 Szczepański), Płatek (79 Rogala), Szynka.