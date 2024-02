Podlasie Biała Podlaska rozbite na koniec przygotowań, kontuzjowani wreszcie wracają

Dobre wieści dla kibiców z Białej Podlaskiej, to powrót do gry kontuzjowanych piłkarzy. W ostatnim sparingu mogli już zagrać: bramkarz Rafał Misztal, a także Jarosław Kosieradzki czy Kacper Jakóbczyk.

W przyszłym tygodniu powinien wrócić także Maciej Kurowski. Co więcej, pozytywne wieści dotyczą również Ezany Kahsaya. Wydawało się, że były gracz Motoru Lublin czy Chełmianki będzie jeszcze pauzował przynajmniej przez kilka tygodni. Okazuje się jednak, że jest szansa na szybszy powrót do gry popularnego „Iziego”.

Jeżeli chodzi o spotkanie z Pogonią, to ciężko o jakieś pozytywy. Rywale byli zdecydowanie lepsi, mieli dużą przewagę i mnóstwo sytuacji bramkowych. Między 15, a 17 minutą dwa razy wpakowali piłkę do siatki. A w drugiej połowie dołożyli jeszcze dwa trafienia. I ostatecznie Podlasie musiało wracać do domu z bagażem czterech goli.

– Na pewno graliśmy z bardzo jakościowym przeciwnikiem, który postawił nam zdecydowanie wyższe warunki niż niedawno drugoligowa Pogoń Siedlce. Można nawet powiedzieć, że byliśmy bezradni, a wynik mógł być jeszcze wyższy niż 4:0. Nie wiem czy w naszej lidze jest zespół, który aż tak dobrze gra piłką. Z jednej strony jesteśmy pod wrażeniem, bo graliśmy przecież z trzecioligowcem. Z drugiej samo spotkanie dało nam sporo do myślenia. Obraz meczu był dokładnie taki, jak wskazuje na to wynik. Wiadomo jednak, że liga jest najważniejsza. Jeżeli wygramy za tydzień, to będzie dobrze. Mamy na pewno sporo wniosków do wyciągnięcia przed inauguracją rundy wiosennej – mówi Artur Renkowski, trener biało-zielonych.

Jego podopieczni walkę o punkty rozpoczną od domowego spotkania z Sokołem Sieniawa. Mecz zaplanowano na sobotę, 2 marca, o godz. 17.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Podlasie Biała Podlaska 4:0 (2:0)

Bramki: Sommerfeld (15, 70), Dzięgielewski (17), Lis (77).

Podlasie: Misztal – Krawczyk, Kapuściński, Avdieiev, Pigiel, Salak, Kamiński, Orzechowski, Wyjadłowski, Lepiarz, Kobyliński oraz Dehtiar, Podstolak, Andrzejuk, Pacek, Nojszewski, Jakóbczyk.