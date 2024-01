Podlasie wygrało w Białymstoku, wysoka porażka Chełmianki

Mecz został podzielony na trzy części, po 30 minut każda. W ekipie goście zabrakło wielu zawodników. Nadal na testach w GKS Tychy przebywa Dmytro Avidieiev. Patryk Kapuściński, Jan Kozłowski, Tomasz Andrzejuk, Kacper Jakóbczyk czy Jarosław Kosieradzki nie mogli za to zagrać z powodu urazów.

Co ciekawe, w 12 minucie wynik otworzyli gospodarze i po pierwszej tercji „Jaga” prowadziła 1:0. W drugiej goście szybko odwrócili wynik. Wyrównał Maricn Pigiel, 120 sekund później do siatki trafił Maciej Kurowski. W samej końcówce wynik na 1:3 ustalił z kolei wracający do gry po kontuzji Damian Lepiarz.

W najbliższą sobotę, 27 stycznia Podlasie zagra u siebie z Ładą 1945 Biłgoraj (godz. 13).

Jagiellonia II Białystok – Podlasie Biała Podlaska 1:3 (1:0, 1:2)

Bramki dla Podlasia: Pigiel (32), Kurowski (34), Lepiarz (89).

Podlasie: Misztal – Pigiel, zawodnik testowany I, Podstolak, Krawczyk, Salak, Nojszewski, Orzechowski, Wyjadłowski, Lepiarz, Kahsa oraz Nos, Chazan, zawodnik testowany II, Pacek, Kamiński, Kurowski.

Chełmianka rozbita

Raczej kiepskie humory po pierwszym sparingu mają kibice Chełmianki. Drużyna Grzegorza Bonina przegrała z przedostatnim zespołem grupy pierwszej III ligi – Pilicą Białobrzegi aż 0:4. Już do przerwy biało-zieloni dostali trzy gole. Trzeba jednak dodać, że goście wyszli na boisko w mocno eksperymentalnym składzie, a dwie bramki padły po rzutach karnych.

Kibiców na pewno ucieszy fakt, że w składzie był Bartłomiej Korbecki, czyli najlepszy strzelec drużyny. Autor 14 goli na jesieni może liczyć na zainteresowanie klubów z wyższych lig, ale w lecie podpisał dwuletnią umowę z biało-zielonymi.

Pilica Białobrzegi – Chełmianka Chełm 4:0 (3:0)

Chełmianka: Ciołek – Nowak, Stępień, zawodnik testowany I, zawodnik testowany II, zawodnik testowany III, Pendel, Mazurek, Karbownik, Knap, Perdun oraz Grzywaczewski, Groborz, Płocki, Wiatrak, Ofiara, Korbecki, Bednara, Mroczek i trzech zawodników testowanych.