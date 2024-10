Nowy trener Lewartu Lubartów: Czekają nas trudne mecze, ale przed nikim się nie położymy

Pod koniec ubiegłego tygodnia zastąpił pan niespodziewanie Grzegorza Białka na stanowisku trenera Lewartu Lubartów. Udało się przeprowadzić chociaż jeden trening przed meczem z Wiślanami Skawina?

– To był trochę taki rozruch, podczas którego chcieliśmy przemycić trochę dodatkowych zadań dla drużyny. Kilka spraw, które będziemy chcieli zmienić w najbliższym czasie. Dogadywaliśmy się w czwartek i na pewno za dużo czasu na przygotowania do meczu nie było. Ja śledziłem jednak lokalne ligi i akurat pojawiałem się także w Lubartowie. Widziałem nawet kilka meczów Lewartu w tym sezonie.

Co w takim razie trzeba na szybko poprawić, żeby zdobywać więcej punktów?

– Na pewno tych wątków jest kilka. Trudno wymienić wszystkie. Można rozmawiać chociażby o aspekcie fizycznym, zwłaszcza patrząc na to, jak zespół wygląda na tle innych klubów. Druga sprawa to organizacja gry, a kolejne to decyzje indywidualne podejmowane przez zawodników na boisku. Jest sporo takich rzeczy. Pytanie, na ile będziemy w stanie naprawić sytuację i na ile działania naprawcze zarówno pod kątem indywidualnym, jak i drużynowym będą skuteczne. Nie ma co ukrywać, że problemem jest bardzo wąska kadra. Po ostatnim spotkaniu z Wiślanami niestety jest jeszcze gorzej.

Paweł Myśliwiecki opuścił w sobotę boisku z urazem, Krystian Żelisko obejrzał czerwoną kartkę, a kto jeszcze wypada z gry?

– Możliwe, że najbliższy mecz rozegramy nawet bez czterech ważnych piłkarzy. Krystian dostał kartkę, a przede wszystkim na dłużej do dyspozycji nie będzie Dawid Wójcik. Urazów doznali: właśnie Paweł Myśliwiecki, ale i Patryk Drozd. Nie jest kolorowo, ale trzeba się z tym pogodzić i znaleźć rozwiązanie.

Może w tej sytuacji uda się jeszcze wzmocnić drużynę? Rozmawiacie o jakimś transferze, może ktoś z Ukrainy?

– Akurat jeżeli chodzi o piłkarzy zza wschodniej granicy, to raczej takie ruchy nie wchodzą w grę. Przyznaję jednak, że są pewne opcje transferowe, niekoniecznie bezkosztowe. A my musimy patrzeć na aspekt finansowy klubu. Na pewno temat transferów, to jednak pole do dyskusji, musimy to jeszcze przemyśleć. Z drugiej strony kontuzje, to zawsze szansa dla tych, którzy grali mniej.

Niestety, terminarz w końcówce rundy niespecjalnie będzie wam sprzyjał. Meczów z zespołami z dolnych rejonów tabeli nie zostało za wiele. Rywalem będą Czarni Połaniec, w tym roku ma zostać jeszcze rozegrany rewanż z KS Wiązownica...

– To prawda. Będziemy się mierzyli głównie z górą tabeli. Szkoda tego spotkania z Wiślanami, bo to był taki pojedynek za sześć punktów. Teraz raczej każdy przeciwnik Lewartu będzie faworytem, a nie my. Na pewno nie mamy jednak zamiaru się przed nikim położyć i poddawać jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Mam nadzieję, że następne występy będą lepsze niż ten z Wiślanami, chociaż za wiele do remisu nam nie zabrakło.

Przychodzi pan do Lubartowa, żeby utrzymać III ligę?

– Oczywiście, trudno, żeby w naszej sytuacji cel był inny, czy żeby mówić o rozwijaniu zawodników pod kątem przyszłości. Musimy się skupić na punktowaniu, a nie tworzyć kwadraturę koła. Na razie skupiamy się na tym, co jest tu i teraz, nie myślę nawet o przerwie zimowej, tylko o tym, żeby poprawić naszą sytuację. Liga jest najważniejsza.

A co z Pucharem Polski? W środę gracie z rezerwami Górnika Łęczna w ramach czwartej rundy okręgowych rozgrywek...

– Nie będę ukrywał, że potraktujemy to spotkanie jako część mikrocyklu i trening przed meczem o punkty.

Trudno będzie jednak wystawić rezerwowy skład...

– Dokładnie, bo w tym momencie nie mamy tak naprawdę rezerwowego składu. Zostało nam 16 zawodników. Może sytuacja nie wygląda zbyt komfortowo, ale ja lubię wyzwania. Do tej pory pracowałem w klubach, gdzie nie było konkretnych oczekiwań, co do: awansu czy utrzymania. W rezerwach Motoru też chodziło raczej o rozwój zawodników. W Końskowoli mieliśmy projekt na dłuższy okres czasu, ale z powodu braku finansowania nasze długofalowe plany legły w gruzach. Mimo wszystko widzę w Lewarcie potencjał. Przede wszystkim wolicjonalny. Pod tym względem na pewno chłopaki nie odstają od drużyn w trzeciej lidze. Nawet mimo słabszych wyników, w szatni panują bardzo dobre relacje, a to podstawa, żeby ciężko pracować i zacząć zdobywać punkty, nawet kosztem ładnej gry. Wierzę, że nam się to uda.