Świdniczanka odrobiła straty po przerwie, transfery dwóch młodzieżowców tuż-tuż?

Przed tygodniem w Świdniku na testach zameldowała się aż piątka zawodników.

Z tego grona na razie zostało dwóch graczy: Filip Koper (grupy młodzieżowe Cracovii) oraz Borys Kisiel (Motor Lublin). Obaj w sobotę zdobyli po jednej bramce, a drużyna trenera Gieresza odwróciła wynik, bo do przerwy przegrywała z KS Cisowianka 0:1 po golu Adriana Dudkowskiego.

Koper, czyli napastnik z rocznika 2005, w drugim kolejnym sparingu wpisał się na listę strzelców. Z dobrej strony pokazał się również rok młodszy Kisiel. Świdniczanka jest zdecydowana na transfery obu młodych piłkarzy. – Jesteśmy na nich zdecydowani, pozostały nam tak naprawdę szczegóły do ustalenia z ich macierzystymi klubami – wyjaśnia szkoleniowiec „Świdni”.

W piątkowym spotkaniu nie wziął udziału Dominik Skiba. Były król strzelców IV ligi w barwach Startu Krasnystaw ostatnio występował w II lidze słowackiej. Rozwiązał jednak swoją umowę z FK Humenne i jest do wzięcia. Czy jego nieobecność oznacza, że temat transferu do Świdnika jest zamknięty? – Niekoniecznie, jeszcze zobaczymy, wszystko rozstrzygnie się w najbliższym czasie – przyznaje trener Gieresz.

A jak ocenia spotkanie z czwartoligowcem? – Dobrze radziliśmy sobie w fazie atakowania. Przedostawanie się pod bramkę przeciwnika, wchodzenie w pole karne i stwarzanie sytuacji – to wszystko było na dobrym poziomie, nawet mimo niezłej organizacji ze strony Cisowianki. Sama faza finalizacji jest jednak do poprawy, bo byliśmy bardzo nieskuteczni. Zabrakło też odpowiedzialności za piłkę, bo jeden wypad rywali skończył się golem. To była jednak pożyteczna gra, bo mogliśmy zmierzyć się z przeciwnikiem, który na co dzień funkcjonuje w systemie z trzema stoperami – wyjaśnia opiekun Świdniczanki.

Następny mecz kontrolny jego podopieczni zagrają w sobotę, 17 lutego. Tym razem sprawdzą się na tle ligowego rywala – Chełmianki. Spotkanie odbędzie się na bocznym boisku Areny Lublin (godz. 18.15).

Świdniczanka Świdnik – KS Cisowianka Drzewce 2:1 (0:1)

Bramki: Kisiel (51), Koper (69) – Dudkowski (34).

Świdniczanka: Socha (46 Krupa) – Koźlik, Pielach, Ptaszyński, Nawrocki (46 Szymala), Kotowicz, Kuchta (46 Kisiel), Czułowski (46 Kutyła), Sypeń, Paluch (46 Koper), Zuber.