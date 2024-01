Świdniczanka sprawdza trzech młodych zawodników

Jeszcze przed pierwszym treningiem było jasne, że beniaminka ze Świdnika opuści trzech piłkarzy.

Mateusz Kompanicki po krótkiej, półrocznej przygodzie ze „Świdnią” wraca do Lubartowa i na wiosnę znowu założy koszulkę Lewartu Lubartów. Skończyło się wypożyczenie Dawida Wójcika z Avii, a do Stali Kraśnik przeniósł się Arkadiusz Bednarczyk. W ich miejsce, w kadrze ma się pojawić zdolna młodzież z regionu.

Przygotowania z zespołem trenera Gieresza rozpoczęli: Dorian Bronowicki (Górnik II Łęczna, 2005 rocznik) oraz dwóch zawodników KS Cisowianka Drzewce: Michał Ruciński (2005) i Krzysztof Figiel (2006). Pierwszy z graczy już trzeci sezon występuje na poziomie IV ligi, w drugiej drużynie zielono-czarnych. Ruciński w poprzednim sezonie, w klasie okręgowej zapisał na swoim koncie aż 19 goli. W obecnych rozgrywkach, ligę wyżej, strzelił cztery bramki. Był już na testach w Jagielloni Białystok i miał zaproszenie na kolejne. Na razie ćwiczy jednak z trzecioligowcem. Najmłodszy w tym gronie Figiel do Cisowianki przeniósł się z Motoru Lublin i zdążył już rozegrać 16 meczów na poziomie IV ligi (około 1500 minut na boisku).

– Zmiany w zimie będą u nas kosmetyczne. Stawiamy bardziej na stabilizację w naszej kadrze. Wiadomo było już od jakiegoś czasu, że pożegnamy się z trzema chłopakami, a w ich miejsce pojawi się u nas młodzież z regionu. Na razie koncentrujemy się przede wszystkim na pracy, wszyscy są zdrowi i czekamy na pierwszy mecz kontrolny – mówi Łukasz Gieresz, trener „Świdni”.

W kwestii tego pierwszego sparingu trzeba dodać, że doszło do małej zmiany. Spotkanie z Górnikiem Łęczna odbędzie się dzień wcześniej niż planowano, bo w piątek 19 stycznia, a nie w sobotę. Nie wiadomo też na sto procent, gdzie zagrają obie ekipy. Może będzie to Świdnik, a może Lubartów. Wcześniej, już w najbliższy piątek odbędzie się za to gierka wewnętrzna.