Wojciech Białek dopiero obchodził 42 urodziny, a w sobotę ustrzelił w Sieniawie hat-tricka

Dla Białka to pierwszy hat-trick od niemal dwóch lat. Poprzednio trzy bramki w jednym meczu ligowym strzelił 11 czerwca 2022 roku, kiedy Avia rozbiła Koronę Rzeszów 6:1. W tamtym sezonie „Biały” uzbierał aż 25 trafień. W kolejnym „tylko” osiem, a w obecnych rozgrywkach zdobył już 12 goli i będzie miał jeszcze okazję poprawić ten dorobek.

Od początku meczu w Sieniawie działo się sporo. Już w piątej minucie bohater spotkania ostemplował poprzeczkę. Po chwili się poprawił. Fatalne podanie bramkarza Sokoła przejął Paweł Uliczny i wyłożył piłkę do Białka, który poradził sobie z obrońcą i wpakował piłkę do siatki. Problem w tym, że Avia długo prowadzeniem się nie nacieszyła. Kilkadziesiąt sekund później Roman Mykytyn sprokurował rzut karny, a na gola zamienił go Bartłomiej Kiełbasa.

Tuż po dwóch kwadransach żółto-niebiescy odzyskali kontrolę nad meczem. Po akcji Jakuba Zagórskiego Białek dopełnił jedynie formalności pakując piłkę do „pustaka”. A tuż przed przerwą doświadczony napastnik skompletował hat-tricka. Tym razem wykończył akcję przyjezdnych precyzyjnym strzałem po długim rogu.

Po przerwie emocji było już mniej. Świdniczanie mieli kilka kolejnych szans na gole, ale wykorzystali tylko jedną z nich. W 63 minucie po centrze z rzutu rożnego, w polu karnym idealnie odnalazł się Mykytyn, który ustalił wynik na 4:1 dla Avii. A przy okazji zrehabilitował się za karnego z pierwszej połowy.

Trzeba dodać, że w bramce przyjezdnych po raz pierwszy pojawił się Rafał Rudolf. Golkiper z rocznika 2004 poprzedni sezon spędził właśnie w Sokole Sieniawa.

Już w środę podopiecznych Łukasza Mierzejewskiego czeka mecz półfinałowy Pucharu Polski na szczeblu województwa lubelskiego. Rywalem żółto-niebieskich będzie inny trzecioligowiec - Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski. Spotkanie zaplanowano na godz. 17, w Świdniku.

Sokół Sieniawa – Avia Świdnik 1:4 (1:3)

Bramki: Kiełbasa (8-z karnego) – Białek (6, 33, 42), Mykytyn (63).

Avia: Rudolf – Zagórski, Machała (46 Dobrzyński), Mykytyn, Rozmus, Zając, Szczygieł (46 Kafel), Popiołek (46 Galara), Uliczny, Kalinowski (46 Stryjewski), Białek.