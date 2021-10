Wólczanka Wólka Pełkińska – Avia Świdnik 0:3. Zadanie wykonane

Avia bardzo dobrze rozpoczęła zawody. Między 19, a 20 minutą przyjezdni dwa razy wpisali się na listę strzelców. Najpierw po rzucie rożnym wykonywanym przez Wojciecha Białka głową do siatki trafił Rafał Kursa. Minęło kilkadziesiąt sekund i śwdincizanie mieli już w zapasie dwie bramki. Tym razem akcję Tomasza Zająca wykończył Kamil Oziemczuk.

W tym momencie wydawało się, że nic złego drużyny trenera Mierzejewskiego na Podkarpaciu już nie spotka. Jeszcze przed przerwą doskonałą okazję na kontaktowe trafienie mieli jednak gospodarze. Świetnie spisał się jednak Sobieszczyk, który obronił strzał z rzutu karnego.

Po przerwie ciut ponad kwadrans wystarczył, żeby goście upewnili się, że zabiorą ze sobą wszystkie punkty. Wynik ustalił Białek, a przy okazji zdobył swoją bramkę numer osiem w obecnych rozgrywkach. Trzeba jednak dodać, że wygrana Avii mogła być bardziej okazała. Podopieczni trenera Mierzejewskiego nie wykorzystali kilku dogodnych sytuacji. W słupek trafił Mateusz Kompanicki, a w poprzeczkę wracający po kontuzji Dominik Maluga.

– Na pewno mecz nie był taki łatwy, jak wskazuje na to wynik. Przeciwnik też miał swoje sytuacje, zwłaszcza rzut karny. Jedenastka była przy stanie 2:0 dla nas, ale to był bardzo ważny moment. Po kontaktowym golu na pewno gospodarze by się nakręcili i pewnie byłoby nam dużo ciężej o te punkty. Andrzej obronił jednak strzał z „wapna” i pomógł nam w odniesieniu zwycięstwa. Cieszymy się też, że po dłuższej przerwie wreszcie na boisko wrócił Dominik Maluga, bo to dla nas bardzo ważny zawodnik – mówi Łukasz Mierzejewski.

Jego podopieczni w następnej kolejce zagrają u siebie z Unią Tarnów. Mecz zostanie rozegrany w sobotę, 30 października o godz. 13.

Wólczanka Wólka Pełkińska – Avia Świdnik 0:3 (0:2)

Bramki: Kursa (19), Oziemczuk (20), Białek (63).

Avia: Sobieszczyk – Góralski, Kursa, Drozd, Świech, Dobrzyński, Uliczny, Kompanicki, Oziemczuk (82 Poleszak), Zając (76 Najda), Białek (65 Maluga).