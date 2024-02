Wypożyczenie z Motoru Lublin i transfer z Cracovii. Świdniczanka przedstawiła nowych piłkarzy

Koper to napastnik z rocznika 2005. Przygodę z piłką zaczynał w Wiśle Puławy. W 2019 roku przeniósł się do Polonii Warszawa, a w styczniu 2022 roku zamienił „Czarne Koszule” na „Pasy”.

W Cracovii występował w drużynach: U-17 i U-19. Z klubem ze Świdnika podpisał 2,5-letni kontrakt.

Już podczas sparingów młody zawodnik pokazał się z bardzo dobrej strony. W trzech pierwszych występach, przy okazji meczów kontrolnych trzy razy wpisał się na listę strzelców. Pokonywał bramkarzy: Startu Krasnystaw (3:0), KS Cisowianka Drzewce (2:1) oraz Chełmianki Chełm (2:1).

Kisiel to z kolei pomocnik z rocznika 2006. Ostatnie lata spędził w Motorze i Stali Rzeszów. W lecie 2023 roku nastolatek podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt, a ten obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. W Świdniku zawodnik spędzi najbliższe 1,5 roku, bo na taki okres został wypożyczony do drużyny Łukasza Gieresza. Kisiel w sparingach też imponował. Na koncie ma już pierwszą bramkę w nowych barwach, bo trafił do siatki podczas spotkania kontrolnego z KS Cisowianka.

– Zakończyliśmy poszukiwania nowych zawodników i zdecydowaliśmy się na dwójkę młodych piłkarzy, wierząc w ich potencjał. Od nich zależy teraz, jak szybko zaistnieją na poziomie piłki seniorskiej, bo stawiają w niej pierwsze kroki. Widzimy ich potencjał i chcemy, żeby z każdym meczem i tygodniem ten potencjał potwierdzali. Wierzę, że mimo młodego wieku obaj będą dla nas wzmocnieniami. Takich zawodników od początku chcieliśmy: młodych, z dużym potencjałem i cieszymy się, że są z nami – zapewnia trener Gieresz.

– Bardzo się cieszę, że dołączam do Świdniczanki. Plan rozwoju przedstawiony przez trenera i zarząd może pozwolić mi zrobić krok w przód w piłce seniorskiej. Czuję, że mogę zrobić tu ogromny postęp jako zawodnik i pomóc drużynie w osiągnięciu wyznaczonych celów – mówi na klubowym portalu „Świdni” Filip Koper.