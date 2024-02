Z Motoru Lublin do Chełmianki, czyli czwarty transfer trzecioligowca

W zimie, do zespołu trenera Grzegorza Bonina w sumie dołączyło już czterech zawodników. Jako pierwszy kontraktem z trzecioligowcem związał się obrońca Jakub Pek, który do Chełma przeniósł się z KP Starogard Gdański.

Następnie drużynę wzmocnili: Brazylijczyk Cris, który występuje na pozycji środkowego obrońcy oraz skrzydłowy Ogniwa Wierzbica Mateusz Boczuliński. Czwartym nabytkiem został właśnie Złomańczuk.

Defensywny pomocnik z rocznika 2005 jest wychowankiem Widoku Lublin. Kolejne lata spędził w akademii Motoru. Występował w grupach młodzieżowych, drugiej drużynie, ale ma za sobą także oficjalny debiut w pierwszym zespole. W sezonie 22/23 zagrał dwa mecze na poziomie II ligi. W spotkaniu z Lechem II Poznań wybiegł nawet w podstawowym składzie.

W obecnych rozgrywkach nie znalazł jednak uznania w oczach Goncalo Feio i występował jedynie w czwartoligowych rezerwach żółto-biało-niebieskich. Od początku zimowych przygotowań trenował za to z Chełmianką. I szybko przekonał do siebie trenera Bonina. Warto też dodać, że Złomańczuk z ekipą biało-zielonych podpisał 1,5 roczny kontrakt, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

To kolejny młody zawodnik, który w zimie opuścił Motor. Wcześniej z klubem rozstali się: Mikołaj Kosior (wypożyczenie do Wisły Grupa Azoty Puławy), Patryk Romanowski (wypożyczenie do Polonii Bytom), Bartosz Zbiciak (Olimpia Grudziądz), Michał Litwa (Górnik Polkowice), czy Mikołaj Nasalski (Karpaty Krosno). Z kolei Borys Kisiel ma zostać wypożyczony do innego trzecioligowca z naszego regionu – Świdniczanki Świdnik.