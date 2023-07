Z Podlasia Biała Podlaska na zaplecze ekstraklasy

Droga obu zawodników nieco się różniła. Bahonko, to środkowy pomocnik z rocznika 2004, który jeszcze przez dwa lata będzie miał poważny atut w walce o minuty na boisku – status młodzieżowca.

Nastolatek wiele lat spędził w TOP 54 Biała Podlaska. Dwa ostatnie sezony już w trzecioligowym Podlasiu, dla którego uzbierał 57 meczów. Teraz przenosi się na zaplecze ekstraklasy do drużyny popularnych „Słoników”, które w poprzednim sezonie awansowały do baraży, ale nie udało im się wrócić do elity i kolejne rozgrywki spędzą na poziomie Fortuna I Ligi.

Niewiarowski trafił do ekipy biało-zielonych w zimie. I szybko okazało się, że jego transfer był strzałem w dziesiątkę. Skrzydłowy zaliczył ledwie 11 występów, ale miał nosa do strzelania goli, bo w sumie aż siedem razy pokonał bramkarzy rywali i był jednym ze skuteczniejszych zawodników grupy czwartej w rundzie wiosennej. A trzeba dodać, że wpisywał się na listę strzelców w trudnych meczach z czołowymi rywalami: Wieczystą Kraków, Stalą Stalowa Wola, ale i w derbach z Orlętami Spomlek Radzyń Podlaski.

Krótka przygoda z Podlasiem zakończyła się błyskawicznym awansem o dwie klasy rozgrywkowe, bo 21-latek podpisał umowę z innym pierwszoligowcem – GKS Tychy. Z tym klubem związał się kontraktem do końca czerwca 2025 roku (z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy).

Bialczanie stracili dwóch ważnych piłkarzy, ale trener Artur Renkowski był na to przygotowany. Już kilka tygodni temu przekazał nam, że jest spore zainteresowanie tym duetem i że obaj gracze wybierają się na testy do pierwszoligowych ekip.

– Nie uzależniamy transferów do klubu od tego czy chłopaki od nas odejdą. Wiktor Niewiarowski i Erwin Bahonko dostali oferty testów z klubów grających w wyższych ligach i zobaczymy, jak potoczą się ich losy. Chcielibyśmy, żeby z nami zostali, ale jeśli się nie uda to i tak będziemy się cieszyć, bo to będzie oznaczać, że wybili się wyżej i że my swoją robotę wykonaliśmy dobrze – mówił nam Artur Renkowski, trener Podlasia.