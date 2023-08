Zawiodła skuteczność, Podlasie tylko na remis z Unią Tarnów

Trzeba dodać, że w poprzednim sezonie starcia tych ekip kończyły się… remisami: 1:1 i 2:2. W sobotę biało-zieloni rozpoczęli z wysokiego c.

Już w 13 minucie Miłosz Pacek dostał prezent od bramkarza rywali i go nie zmarnował, bo otworzył wynik spotkania. Wydawało się, że kolejne bramki będą jedynie kwestią czasu. Szybko w niezłej sytuacji spudłował Damian Lepiarz. Później kilka razy próbował Jarosław Kosieradzki, ale także bez powodzenia. Humory miejscowym w końcówce pierwszej odsłony mógł zepsuć Bartosz Mida jednak zawodnikowi Unii także zabrakło precyzji.

Zdecydowanie lepiej uderzył Oliwer Soprych, który tuż po zmianie stron huknął do siatki zza pola karnego. A to była pierwsza puszczona w tym sezonie bramka przez Rafała Misztala. W trzech pierwszych kolejkach doświadczony golkiper zachował czyste konto, a w środę między słupkami zastąpił go Rostislav Dehtiar. Tym samym świetna passa 39-latka zakończyła się w sobotę, po około 300 minutach.

Bialczanie mogli odpowiedzieć błyskawicznie. Niestety, najpierw „setkę” zmarnował Pacek, a później w ślady kolegi poszedł także Lepiarz, który również przegrał pojedynek z bramkarzem „Jaskółek”. Swoją szansę w końcówce mieli też przyjezdni, a konkretnie Witalij Tkaczuk. 19-latek z Ukrainy najpierw strzelił w Misztala, a po chwili jego dobitka wylądowała na słupku. Ostatnie fragmenty meczu, to znowu okazje z obu stron, ale wynik nie uległ już zmianie i na pewno bardziej zadowoleni z podziału punktów jednak byli goście z Tarnowa. A podopieczni Artura Renkowskiego po dwóch wygranych na początek rozgrywek, teraz zanotowali trzeci kolejny mecz bez kompletu punktów (remis, porażka i znowu remis).

Podlasie Biała Podlaska – Unia Tarnów 1:1 (1:0)

Bramki: Pacek (13) – Soprych (50).

Podlasie: Misztal – Kapuściński, Kot, Avdieiev, Pacek (70 Salak), Kamiński, Jakóbczyk (61 Orzechowski), Pigiel, Kosieradzki (53 Wyjadłowski), Lepiarz (70 Kobyliński), Kurowski (53 Filonov)

Unia: Frankowski – Adamski, Baran, Ziewiec, Soprych, Piotrowski (67 Tkachuk), Wardzała (90 Galara), Kron, Mida (90 Biś) , Bajorek (59 Bator), Sojda (67 Radchenko).