AMPlus Łuków i Champion Biała Podlaska najlepsi w Piłkarskich Turniejach Wolności

Organizatorem Piłkarskich Turniejów Wolności jest Stowarzyszenie Wczoraj, Dzisiaj, Jutro, a projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a partnerem wydarzenia jest Lubelski Związek Piłki Nożnej. Cykl turniejów Patronatem Honorowym objął wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. – To kolejne turnieje, które miałem okazję obejrzeć osobiście i jestem dumny z faktu, że młodzi ludzie w Polsce mają okazję brać udział w tak wspaniałych imprezach. Ideą tych turniejów było, by dziewczęta i chłopcy, często z małych miejscowości, mogli przeżyć sportową przygodę na profesjonalnie przygotowanych turniejach. I to się udaje, co na pewno sprawia im wielką radość – mówi Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, patron honorowy turniejów.

W finałowym meczu w Parczewie AMPlus Łuków pokonał Vrotcovię Lublin 3:1, a w starciu o trzecie miejsce KS Świdniczanka Świdnik zwyciężyła Victorię Parczew 5:3. Z kolei w Łomazach AT Champion Biała Podlaska zwyciężył w finałowym starciu Podlasie Biała Podlaska 1:0, a trzecie miejsce zajęła pierwsza drużyna BKS Lublin po wygranej z drugim zespołem tego klubu.

Tytuły królów strzelców zdobyli Jan Trzmielewski (Świdniczanka) i Borys Furgał (BKS Lublin), a nagrody dla najlepszych bramkarzy odebrali Adam Głaszczka (Vrotcovia) i Krystian Burdzicki (Champion). Przyznane zostały także nagrody fair play – te trafiły w ręce graczy Victorii Parczew i BKS II Lublin.

Kolejne turnieje eliminacyjne zaplanowane są w Turobinie (25 września) i Międzyrzecu Podlaskim (1 października). Gospodarzem wielkiego finału, który zaplanowany jest na dziewiątego października, będzie Zamość.

Co ważne, w trakcie każdego z turniejów, organizowanych przez Stowarzyszenie Wczoraj, Dzisiaj, Jutro, odbywa się także Sportowy Piknik z Historią Polski, a młodzi zawodnicy uczestniczą w panelach historycznych, w trakcie których poznają historie lokalnych bohaterów walczących o niepodległość Polski. Przygotowano dla nich również sporo innych atrakcji, m.in. animacji oraz pneumatycznych placów zabaw.