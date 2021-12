Liga Mistrzów. Losowanie fazy pucharowej ze skandalem w tle

Przypomnijmy, że w tym sezonie finał Champions League zostanie rozegrany w Sankt Peteresburgu wobec czego w roli „sierotki” wystąpił były znakomity piłkarz tamtejszego Zenita i reprezentacji Rosji Andriej Arszawin. I nie będzie najlepiej wspominać swojego udziału w losowaniu.

Przypomnijmy, że według regulaminu na tym etapie rozgrywek nie mogą na siebie wpaść zespoły z tego samego kraju, a także drużyny, które rywalizowały ze sobą w tej samej grupie. Podczas losowania doszło do nie lada zamieszania, gdy do drużyny Villarrealu błędnie dolosowano Manchester United, z którym Hiszpanie mierzyli się właśnie w fazie grupowej. Niedopatrzenie szybko naprawiono, a Żółta Łódź Podwodna ostatecznie trafiła na Manchester City. Komputer potraktował jednak „Czerwone Diabły” jako zespół rozlosowany i zablokował możliwość wylosowania go w kolejnej parze. Gdy losowano rywala Atletico Madryt do czary błędnie trafiła kulka Liverpoolu, czyli rywala grupowego Hiszpanów, a nie Manchesteru United. Choć ostatecznie wyciągnięto tę z napisem „Bayern Monachium" nie uniknięto skandalu.

Manchester United trafił ostatecznie na Paris Saint Germain i złożył protest. Podobnie zachowało się Atletico. Kilka innych klubów również zwróciło się do UEFA z prośbą o interwencję. Niedługo później postanowiono, że losowanie zostanie powtórzone.

W powtórce organizatorzy wyraźnie nie spieszyli się z dokonaniem losowania, a co za tym idzie uniknęli błędów. Zadowoleni po drugim losowaniu są na pewno władze Bayernu Monachium, którzy za pierwszym razem trafili na Atletico Madryt, a później los przydzielił im Salzburg. Co ciekawe dwa razy na tego samego rywala wpadła londyńska Chelsea i zagra z Lille. Hitem tej fazy będzie za to starcie Paris Saint Germain z Realem Madryt.

Bez wpadki przebiegło za to losowanie w Lidze Europy. W 1/16 finału zagrają ze sobą drużyny, które zajęły drugie miejsca w poszczególnych grupach wraz z ekipami, które zajęły trzecie miejsca w Champons League i „spadły” do nieco mniej prestiżowych rozgrywek. Natomiast zespoły, który w fazie grupowej zajęły pierwsze miejsca dołączą do rywalizacji na etapie 1/8 finału.

PARY 1/8 FINAŁU LIGI MISTRZÓW (LOSOWANIE ZOSTAŁO POWTÓRZONE PRZEZ BŁĄD ORGANIZATORÓW)

Salzburg – Bayern Monachium * Sporting Lizbona – Manchester City * Benfica Lizbona – Ajax Amsterdam * Chelsea Londyn – Lille * Atletico Madryt – Manchester United * Villarreal – Juventus Turyn * Inter Mediolan – Liverpool * Paris Saint Germain – Real Madryt.

Pierwsze mecze zostaną rozegrane 15-16 lutego i 22/23 lutego. Rewanże 8-9 marca i 15-16 marca.

PARY 1/16 FINAŁU LIGI EUROPY

Sevilla – Dinamo Zagrzeb * Atalanta – Olympiacos * RB Lipsk – Real Sociedad * FC Barcelona – Napoli * Zenit – Real Betis * Borussia Dortmund – Rangers * Sheriff Tyraspol – Sporting Braga * FC Porto – Lazio.

Pierwsze mecze odbędą się 17 lutego 2022 roku, a rewanże tydzień później.

Od 1/8 finału do rywalizacji dołączą drużyny: Olympique Lyon, AS Monaco, Spartak Moskwa, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Crvena Zvezda Belgrad, Bayer Leverkusen, West Ham United.

PARY 1/16 FINAŁU LIGI KONFERENCJI

Olypique Marsylia – Karabach Agdam * PSV Eindhoven – Maccabi Tel Aviv * Ferebahce Stambuł – Slavia Praga * FC Midtyjlland – PAOK Saloniki * Leicester City – Randers FC * Celtic Glasgow – Bodo/Glimt * Sparta Praga – Partizan Belgrad.

Pierwsze mecze fazy pucharowej odbędą się 17 lutego 2022 roku, a rewanże tydzień później.