TKKF Omega zakończyła na sportowo 2022 rok

To już 19. edycja tej imprezy, która po raz pierwszy odbyła się w 2004 roku na boisku przy Szkole Podstawowej nr 30. W zawodach wzięło udział 13 drużyn podzielonych na cztery grupy. Awans do fazy pucharowej wywalczyły po dwie ekipy z każdej z grup. Mecze ćwierćfinałowe były bardzo zacięte i dwa z nich musiały rozstrzygnąć rzuty karne. Przepustki do półfinału wywalczyły Fury Lubartowska i Wieniawa oraz Omega i Czechów. Do finału awansowali z kolei zawodnicy z Wieniawy oraz Omega.

W meczu o trzecie miejsce ekipa z Lubartowskiej musiała uznać wyższość Czechowa przegrywając aż 0:4. Z kolei w finale padło aż dziewięć goli i miał on pasjonujący przebieg i zakończył się wygraną Omegi 5:4. Natomiast strzelcem ostatniej bramki w 2022 roku został Michał Szałachowski, który dodatkowo otrzymał pamiątkowy dyplom i puchar.

Ćwierćfinały: Furia – Fury Lubartowska 2:2 (karne 3:4) * Lubelskie Smoki – Wieniawa 4:6 * Rzarufki – Omega 3:6 * Czopki – Czechów 2:2 (karne 0:2). Półfinały: Fury Lubartowska – Wieniawa 0:3 * Omega – Czechów 4:0. Mecz o III miejsce: Fury Lubartowska – Czechów 0:3. Finał: Wieniawa – Omega 4:5.

Najlepszy zawodnik: Oskar Jeż (Omega) * Najlepszy strzelec: Oskar Hyćko (Wieniawa ) – 8 bramek * Najlepszy bramkarz: Jakub Kościk (Omega) * Ostatnia bramka 2022: Michał Szałachowski (Wieniawa, strzelec otrzymał Puchar i dyplom).