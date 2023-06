Marcin Zając nowym trenerem Lublinianki

Oceń skatepark, jest już plan jak będzie wyglądał

Miasto pokazało jak może wyglądać skatepark przy ul. Piłsudskiego w Świdniku. O remoncie obiektu którego używa drugie jak nie trzecie pokolenie młodych mieszkańców mówiło się od dawna. To ostatni moment by użytkownicy zgłaszali uwagi, bo latem do pracy zabiorą się projektanci.