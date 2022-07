Nowy trener i pierwsze wzmocnienia w Stali Kraśnik

W końcówce rozgrywek trener Matysiak miał duże problemy ze zdrowiem. Z tego powodu musiał poddać się operacji kręgosłupa. Powoli wraca do formy, ale na ławce trenerskiej zastąpił go Szewc, który w przeszłości zakładał oczywiście koszulkę Stali. Później był grającym trenerem Opolanina Opole Lubelskie, a następnie występującego w A klasie Ruchu Popkowice Zadworze.

– Czuję się coraz lepiej i staram się już nawet chodzić. To była jednak poważna operacja i nie wiedziałem, jak będę się czuł. W końcówce sezonu niby byłem na meczach, ale nie wszystkich. Z Lublinianką starałem się nie wstawać z ławki rezerwowych. Później słyszałem pytania, czy w ogóle prowadziłem drużynę w Lublinie. Nie dałem za to rady pojechać do Międzyrzeca Podlaskiego. Rozmawiałem z prezesem i na mojego następcę poleciłem właśnie Daniela – mówi Dariusz Matysiak.

Nie zanosi się za to na wielkie zmiany w kadrze drużyny. Damian Pietroń i Filip Drozd, który w zimie wrócili do ekipy z Kraśnika nadal mają reprezentować niebiesko-żółtych. Jednym z priorytetów będzie na pewno sprowadzenie drugiego bramkarza, który byłby w stanie podjąć rywalizację z Mateuszem Wójcickiem. Na razie działacze skupili się jednak na innych pozycjach.

Poważnym wzmocnieniem powinno być sprowadzenie Pawła Zięby, czyli wychowanka MUKS Kraśnik, który ma na swoim koncie dwa występy w ekstraklasie w barwach GKS Bełchatów, a do tego: 11 gier w Fortuna I Lidze i 14 w eWinner II lidze. 28-latek ostatnie lata spędził za to w niemieckim TuS Tengern. Do Stali wraca również Anton Lucyk. 35-latek w Polsce występował także w: Hetmanie Zamość, Opolaninie Opole Lubelskie, a ostatnio w Ruchu Popkowice Zadworze.

Dzisiaj podopieczni trenera Szewca spotkają się na pierwszym treningu. Przy okazji letnich przygotowań rozegrają cztery mecze kontrolne. W pierwszym spotkaniu zmierzą się z Lewartem Lubartów (16 lipca). Później rywalami będą jeszcze: Wisła Sandomierz (23 lipca), Start Krasnystaw (30 lipca) oraz Alit Ożarów (6 sierpnia). Wszystkie sparingi będą rozgrywane w Kraśniku. Nowy sezon w Hummel IV lidze wystartuje w weekend 13-14 sierpnia.