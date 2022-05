Stal Kraśnik – Huragan 0:0. Pięć goli Granitu Bychawa i reszta wyników grupy mistrzowskiej Hummel IV ligi

Zawody w Kraśniku nie obfitowały w klarowne sytuacje. Przed przerwą gospodarze mieli jedną – Kamil Woźniak huknął z woleja, ale dobrze spisał się bramkarz rywali. Po przerwie golkiper ekipy z Międzyrzeca Podlaskiego poradził sobie również z główką Jakuba Gajewskiego. I ostatecznie zawody zakończyły się podziałem punktów.

– Mecz był wyrównany. My w sumie mieliśmy dwie sytuacje, a rywale chyba żadnej stuprocentowej, tylko kilka wrzutek, które jednak łapał nasz bramkarz. Można powiedzieć, że to był remis ze wskazaniem na nas, ale goście też mają całkiem fajny i dobrze poukładany zespół. To był chyba najlepszy rywal, z jakim mierzyliśmy się w tym roku i grało nam się naprawdę ciężko – ocenia Dariusz Matysiak, opiekun Stali.

Najwyżej w grupie mistrzowskiej wygrał Granit Bychawa, który rozbił Opolanina aż 5:0. Drużyna Marcina Popławskiego świetnie weszła w mecz, bo już po 22 minutach miała w zapasie trzy bramki. – Różnica w porównaniu z naszymi poprzednimi występami była taka, że zaczęliśmy od prowadzenia. To ustawiło spotkanie, a chłopcy poczuli się pewnie i ogólnie wyglądało to naprawdę bardzo dobrze. Rywal praktycznie nam nie zagroził – wyjaśnia Marcin Popławski.

Motor II prowadził w Werbkowicach 2:0 po trafieniach Sebastiana Raka, ale Kryształ nie rezygnował i jeszcze przed przerwą zdobył kontaktowego gola. A po zmianie stron do wyrównania doprowadził Błażej Omański. Dzięki temu podopieczni Jacka Ziarkowskiego stracili pierwsze punkty przy okazji rywalizacji w grupie mistrzowskiej.

Niespodziankę sprawił Powiślak Końskowola, który wygrał w Krasnymstawie 2:0. Górnik II Łęczna przegrywał w Różańcu z Gromem od… pierwszej minuty. A mimo to zgarnął pełną pulę po wygranej 3:1.

Hummel IV liga, grupa mistrzowska

Start Krasnystaw – Powiślak Końskowola 0:2 (Olszewski 68, Pryliński 84) * Grom Różaniec – Górnik II Łęczna 1:3 (Stefan 1 – Fiedeń 44, Golba 76, 88) * Kryształ Werbkowice – Motor II Lublin 2:2 (Denkiewicz 37, Omański 58 – Rak 10, 32) * Granit Bychawa – Opolanin Opole Lubelskie 5:0 (Pęcak 5, Rzeźnik 17, Misztal 22, Sprawka 46, Radziewicz 89-z karnego) * Stal Kraśnik – Huragan Międzyrzec Podlaski 0:0 * Świdniczanka Świdnik – Lublinianka Lublin 1:3.