Stal Kraśnik – Powiślak Końskowola 4:2. Grad bramek i nowy wicelider grupy mistrzowskiej

Lublin. Dlaczego rośnie zainteresowanie wojskiem?

Ponad 4500 zł pensji, jak u żołnierza zawodowego, okazja do zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień oraz możliwość przerwania służby w dowolnym momencie – to wystarczyło, żeby zainteresowanie wojskiem w regionie wzrosło kilkukrotnie. Centra rekrutacji w całej Polsce przyjmują kolejnych kandydatów do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a pierwsza tura szkoleń startuje w poniedziałek.