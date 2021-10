Grom Różaniec – Start Krasnystaw 2:5, pozostałe wyniki grupy drugiej Hummel IV ligi

Do przerwy górą byli gospodarze, którzy wygrywali 2:1. Tuż po zmianie stron mogli nawet podwyższyć, ale tym razem Piotr Misiąg uderzył nad poprzeczką.

Rywale chcieli szybko doprowadzić do wyrównania i ta sztuka udała im się zaledwie pięć minut po wznowieniu gry. Lando był faulowany przez Michała Mielniczka w szesnastce gospodarzy, a z „wapna” nie pomylił się Skiba. Kolejny cios spadł na drużynę Marka Grelaka w 57 minucie. Wówczas drugie „żółtko” obejrzał Mikołaj Kula. A w dziesiątkę Grom nie był już w stanie sprostać rywalom.

Zresztą, Start błyskawicznie wykorzystał grę w przewadze. Minęło 180 sekund, a już zrobiło się 2:3. Po rzucie rożnym piłkę do siatki wpakował Piotr Kożuchowski. Końcówka należała za to do Skiby. Napastnik ekipy z Krasnegostawu najpierw skompletował hat-tricka, a w 77 minucie wykorzystał jeszcze jedną jedenastkę. Efekt? Goście wygrali aż 5:2.

Po dwóch porażkach trzy „oczka” wywalczył Kryształ Werbkowice. Piłkarze Jacka Ziarkowskiego prowadzili po 26 minutach w Krasnobrodzie z tamtejszym Igrosem 2:0. Zanim minęła godzina gry było nawet 4:1. Ostatecznie goście pokonali jednak ekipę beniaminka tylko 4:3. Kontakt miejscowi złapali dopiero w doliczonym czasie gry, więc na więcej zabrakło już czasu.

W niedzielę doszło też do kolejnych derbów pomiędzy Huczwą Tyszowce, a Hetmanem Zamość. Obie ekipy spotkały się ze sobą po raz trzeci. I trzeci raz lepsza okazała się drużyna Krzysztofa Rysaka, ponownie 2:1.

WYNIKI 12. KOLEJKI

Grom Różaniec – Start Krasnystaw 2:5 (Pigan 17, Stefan 30 – Skiba 19, 50-z karnego, 69, 77-z karnego, Kożuchowski 60) * Huczwa Tyszowce – Hetman Zamość 2:1 (Materna 24, Ziółkowski 54-z karnego – Herda 60) * Igros Krasnobród – Kryształ Werbkowice 3:4 (Stachyra 32-samobójcza, Maslow 71, Karólak 90+2 – Oleszczuk 5, Grzęda 26, Surinowicz 35-samobójcza, Rybka 57) * Stal Kraśnik – Gryf Gmina Zamość 0:0 * Świdniczanka Świdnik – Kłos Gmina Chełm 3:2 * Brat Siennica Nadolna – Granit Bychawa 1:7.