Tomasovia – Start Krasnystaw 2:4. Cenna wygrana POM Iskry w Werbkowicach

To był jeden z ciekawszych meczów drugiej kolejki. W końcu spadkowicz z Tomaszowa Lubelskiego podejmował jednego z kandydatów do gry w grupie mistrzowskiej. Lepiej zawody rozpoczęli goście, którzy do przerwy prowadzili 2:1.

Po zmianie stron niebiesko-biali nie byli w stanie dotrzymać kroku rywalom. Tym bardziej, że 180 sekund po wznowieniu gry Dominik Skiba trafił na 3:1. W końcówce Miłosz Ciechan zaliczył swoje drugie trafienie i podopieczni Bohdana Bławackiego przegrywali już 1:4. Odrobinę poprawili jeszcze wynik po "swojaku" Piotra Kożuchowskiego.

Co ciekawe, po dwóch seriach gier bez „oczka” pozostaje Kryształ Werbkowice. Drużyna Jacka Ziarkowskiego tym razem przegrała u siebie z POM Iskrą Piotrowice 0:1. Złotą bramkę dla przyjezdnych z rzutu wolnego strzelił Łukasz Mietlicki. Trzeba dodać, że w składzie przyjezdnych można było zobaczyć kolejnego zawodnika. W drużynie Zbigniewa Wójcika niespodziewanie pojawił się Grzegorz Fularski, który nie porozumiał się w sprawie nowego kontraktu w Lubliniance i szukał sobie nowego klubu. Wylądował właśnie w Piotrowicach. I powinien być bardzo dużym wzmocnieniem.

Jeden gol przesądził również o wyniku stracia: Granit Bychawa - Gryf Gmina Zamość. Autorem zwycieskiego trafienia dla pierwszej z ekip byl Cezary Pęcak.

Ciekawy mecz obejrzeli kibice w Różańcu. Tamtejszy Grom prowadził już 2:0 ze Spartą Rejowiec Fabryczny. Co więcej, drugie trafienie Kamil Kaproń zaliczył szybko po przerwie. I wydawało się, że ten gol odbierze rywalom ochotę do gry. A tymczasem Aleksie Piatrenka tuż po godzinie gry zaliczył kontaktowe trafienie. Sparta ruszyła w poszukiwaniu wyrównania i powinni to wykorzystać gospodarze, a konkretnie Wojciech Kos, który jednak spudłował w bardzo dobrej sytuacji. A to zemściło się w 78 minucie, kiedy Piatrenka doprowadził do wyrównania.

Końcówka? Mogli wygrać jedni, mogli drudzy, ale skuteczność na pewno nie było mocną stroną obu ekip. I ostatecznie zawody zakończyly się podziałem punktów.

HUMMEL IV LIGA, GRUPA II

Grom Różaniec – Sparta Rejowiec Fabryczny 2:2 (Kaproń 29-z karnego, 53 – Piatrenka 65, 78)* Błękitni Obsza – Stal Kraśnik 0:6 (Zieliński 2, 37, Woźniak 7, Buczek 24, Zięba 26, 90+1) * Granit Bychawa – Gryf Gmina Zamość 1:0 (Pęcak) * Kryształ Werbkowice – POM Iskra Piotrowice 0:1 (Mietlicki 50) * Tomasovia Tomaszów Lubelski – Start Krasnystaw 2:4 (Lasota 16, Kożuchowski 85-samobójcza – Florek 9, Ciechan 23, 80, Skiba 48).