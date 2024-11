Bez najlepszego strzelca i bez problemu. Lublinianka pokonała Opolanina

Stal Kraśnik straciła czwartego gola w tym sezonie, ale wygrała z Tomasovią

Po meczu Tomasovia – Stal Kraśnik są dobre i złe wieści dla kibiców gospodarzy. Ta dobra wiadomość, to gol ich pupili, dopiero czwarty stracony przez lidera tabeli. Zła to jednak liczba bramek gości, którzy strzelili ich trzy, a to oznacza, że pokonali drużynę Pawła Babiarza 3:1. Jak informują niebiesko-biali, to pierwsza wygrana w Tomaszowie od 22 lat.