Górnik II Łęczna i Huragan w ostatniej kolejce IV ligi walczą o utrzymanie

Teoretycznie, bo od dawna mówi się, że KS Cisowianka Drzewce nie zagra w przyszłym sezonie w IV lidze.

Wiele miesięcy temu główny sponsor przekazał, że drużyna seniorów go nie interesuje. Także z tego powodu, z drużyny odszedł trener Łukasz Giza. Później był oddany walkowerem mecz z Lewartem Lubartów, a w lecie zanosi się na eksodus piłkarzy. Na razie nie ma jednak oficjalnej informacji.

– Nic takiego do nas nie dotarło. Najpierw trzeba zakończyć rozgrywki, później zweryfikować tabele i dopiero będziemy się zajmowali innymi sprawami – przyznaje jednak Leszek Wójcik z Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Zazwyczaj spotkania ostatniej kolejki rozgrywane są o tej samej porze. Tym razem Górnik II zmierzy się z Gryfem Gmina Zamość w sobotę (godz. 17), a Huragan zagra na wyjeździe z Motorem II Lublin w niedzielę (11).

– Poszliśmy na rękę zawodnikom i sędziom ze względu na mistrzostwa Europy. Zwrócili się do nas o wcześniejsze terminy, żeby obejrzeć mecz reprezentacji Polski – wyjaśnia Leszek Wójcik.

Przed ostatnią kolejką w lepszej sytuacji jest Huragan, który wyprzedza rezerwy Górnika o punkt. A jak zielono-czarni podchodzą do ostatniego meczu?

– Różne głosy w środowisku słychać, ale dopóki nie ma oficjalnej informacji ze strony Cisowianki Drzewce, to my skupiamy się na tym, żeby wygrać najbliższe spotkanie i przeskoczyć Huragan w tabeli. Wiemy, że Motor II ma już pewne utrzymanie, ale liczymy też, że w niedzielę powalczą z Huraganem. My mamy wpływ tylko na wynik naszego spotkania, więc pozostaje nam wygrać w sobotę i czekać na to, co się wydarzy w niedzielę w Lublinie – mówi Michał Kowalczyk, trener ekipy z Łęcznej.

Na finiszu rozgrywek trzeba jeszcze rozstrzygnąć, kto zostanie królem strzelców. Od dawna w klasyfikacji prowadzi Jurij Perin. Obecnie zawodnik Janowianki ma na koncie 31 goli, a drugi Paweł Myśliwiecki z Lewartu Lubartów 30.

HUMMEL IV LIGA

34. kolejka, środa: Kryształ Werbkowice – Lublinianka Lublin 0:3 (Skrzycki 2, Milcz 45, 82). Piątek: KS Cisowianka Drzewce – Janowianka Janów Lubelski (18). Sobota: Start Krasnystaw – Stal Poniatowa (11) * Opolanin Opole Lubelskie – Lewart Lubartów (15) * Ogniwo Wierzbica – Łada 1945 Biłgoraj (16) * Gryf Gmina Zamość – Górnik II Łęczna (17) * Stal Kraśnik – Granit Bychawa (17) * Tomasovia Tomaszów Lubelski – Grom Kąkolewnica (17). Niedziela: Motor II Lublin – Huragan Międzyrzec Podlaski (11).