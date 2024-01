Granit Bychawa też chce powalczyć o utrzymanie

Drużyna Rafała Dudkiewicza ma już za sobą trzy mecze kontrolne. Na dzień dobry był hokejowy wynik w starciu z Avią II Świdnik (6:3). Później porażka 0:3 z rezerwami Motoru Lublin. Z kolei w sobotę Granit bezbramkowo zremisował z Turem Milejów. Z klubem na razie pożegnał się jedynie Szymon Cyrankiewicz, który najprawdopodobniej wyląduje w innym czwartoligowcu.

– Te pierwsze mecze kontrolne były przede wszystkim po to, żeby przejrzeć skład, jakim dysponujemy. Wyniki na tym etapie nie są najważniejsze, my na razie skupiamy się na pracy, którą sobie zaplanowaliśmy. Chcemy być lepsi na wiosnę i znacznie lepiej punktować. Wszyscy z dołu tabeli się wzmacniają, ale my też mamy takie plany – zapowiada szkoleniowiec ekipy z Bychawy.

Granit zajmuje przedostatnią pozycję w tabeli, ale do dwunastego Górnika II Łęczna traci tylko dziewięć punktów. W Bychawie na pewno muszą jednak rozglądać się za nowymi piłkarzami. – Sprawdzaliśmy sześciu chłopaków, ale dwóm już podziękowaliśmy. Jeden z nowych, to młody chłopak na pozycję numer „dziewięć”. Jednego mamy z Podkarpacia, który grał w Centralnej Lidze juniorów, w barwach Stali Rzeszów, a ostatnio w Koronie Rzeszów. Szykuje się też jeden powrót do klubu po krótkiej nieobecności – zdradza transferowe plany trener Dudkiewicz.

– Na pewno kadra jakościowo będzie mocniejsza niż w pierwszej rundzie. W tym momencie nie zanosi się na żadne odejścia. Myślę, że wszyscy zostaną z nami także na wiosnę. Nie mamy też problemów z kontuzjami i skupiamy się na pracy. Idziemy mikrocykl za mikrocyklem do przodu – dodaje szkoleniowiec.

Przyznaje też, że zanosi się na bardzo ciekawą rundę rewanżową. – Każdy się wzmacnia, jedni w walce o utrzymanie, a drudzy o awans. Cały sezon jest ciekawy, ale wiosna będzie jeszcze bardziej wyjątkowa. My na pewno chcemy powalczyć o utrzymanie i wiemy, że jesteśmy w stanie to zrobić – zapewnia Rafał Dudkiewicz.

Jego podopieczni w następnym meczu kontrolnym zmierzą się w Majdanie Starym z Ładą 1945 Biłgoraj (sobota, godz. 10).