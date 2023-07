Jest terminarz Hummel IV ligi na sezon 2023/2024. Maraton na dzień dobry

Po kilku latach czwartoligowcy wracają do rywalizacji w jednej grupie. Ostatnio drużyny były podzielone na dwie, a później najlepsi walczyli o awans w grupie mistrzowskiej, a ci słabsi o utrzymanie w spadkowej. Tym razem do rozegrania będzie 38 meczów w systemie mecz i rewanż, ale w rozgrywkach będzie uczestniczyć 19 zespołów, co oznacza, że w każdej serii gier jedna drużyna będzie musiała pauzować. Więcej czasu na przygotowania będzie miała Lublinianka, której właśnie w pierwszej kolejce przypadnie wolne.

Długo wydawało się, że stawkę uzupełni Bug Hanna. Z awansu zrezygnował mistrz bialskiej okręgówki – Lutnia Piszczac. Niespodziewanie rękawicę podjął za to drugi w tabeli tej klasy Grom Kąkolewnica, który przed rokiem zrezygnował z gry mimo że wtedy okazał się najlepszy.

Już na dzień dobry, w weekend 12-13 sierpnia nie zabraknie ciekawych spotkań. Tomasovia zmierzy się u siebie z beniaminkiem – Ładą 1945 Biłgoraj. Inny z nowicjuszy – KS Cisowianka Drzewce podejmie Powiślaka Końskowola. Już w pierwszej serii gier dojdzie też do pojedynku dwóch innych beniaminków: Ogniwa Wierzbica i Janowianki. Start Krasnystaw rozpocznie zmagania od wyjazdu do Werbkowic, a Stal Kraśnik od domowego starcia z Gromem Kąkolewnica.

Pierwsza runda zakończy się 12 listopada, na kiedy zaplanowano spotkania 19. kolejki. W nadchodzącym sezonie czwartoligowców czeka też sporo grania w środku tygodnia. Pierwsze takie mecze już 15 sierpnia. Kolejne terminy to: 30 sierpnia, 13 września, a dwa dodatkowe w październiku: 4 i 18 października.

Zestaw par 1. kolejki (12-13 sierpnia)

Tomasovia Tomaszów Lubelski – Łada 1945 Biłgoraj * Kryształ Werbkowice – Start Krasnystaw * KS Cisowianka Drzewce – Powiślak Końskowola * Ogniwo Wierzbica – Janowianka Janów Lubelski * Górnik II Łęczna – Stal Poniatowa * Stal Kraśnik – Grom Kąkolewnica * Lewart Lubartów – Granit Bychawa * Motor II Lublin – Opolanin Opole Lubelskie * Gryf Gmina Zamość – Huragan Międzyrzec Podlaski * Pauza – Lublinianka Lublin.

Zestaw par 2. kolejki (15 sierpnia)

Opolanin – Gryf * Granit – Motor II * Grom – Lewart * Stal Poniatowa – Stal Kraśnik * Janowianka – Górnik II * Powiślak – Ogniwo * Start – Cisowianka * Łada – Kryształ * Lublinianka – Tomasovia * Pauza – Huragan.