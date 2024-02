Lublinianka bez problemów ograła Gryfa, egzotyczne testy w obu drużynach [zdjęcia]

Do przerwy Lublinianka prowadziła 1:0, a na listę strzelców wpisał się właśnie Poleszak. Jarosław Milcz i spółka mieli przewagę, kolejne sytuacje i spokojnie powinni prowadzić wyżej. Swoją dominację udokumentowali dwoma golami po zmianie stron. Najpierw wynik poprawił Patryk Knapp, a ustalił go właśnie testowany skrzydłowy.

Sebastian Luterek też przyglądał się kilku zagranicznym graczom. W jego zespole zagrali: bramkarz Jonathan Lugassy z Izraela, skrzydłowy z Libii Talar Charara oraz występujący na pozycji numer dziesięć Brian Njoroge z Kenii. Wygląda jednak na to, że żaden z nich nie zostanie w zespole Gryfa.

– Sprawdziliśmy trzech piłkarzy, ale raczej się na nich nie zdecydujemy. Co do samego meczu, to niewiele dobrego możemy o tym występie powiedzieć. Byliśmy tylko tłem dla przeciwnika, który był lepiej zorganizowany, bardziej doświadczony i miał pełną kontrolę nad tym, co dzieje się na boisku – przyznaje trener Luterek.

Zadowolony z postawy swojej drużyny był oczywiście Marcin Zając. – Wynik cieszy, ale powinien być jeszcze wyższy, bo nie wykorzystaliśmy kilku sytuacji, w tym rzutu karnego. Od początku do końca dominowaliśmy, a graliśmy przecież z zespołem, z naszej ligi, który jest dobrze poukładany. Potrafiliśmy operować piłką i na swojej połowie i na połowie przeciwnika. To, co ostatnio nie grało, czyli utrzymanie pressingu przez dłuższy czas też było lepsze. Intensywność była wyższa, a ogólnie trzeba ten sparing ocenić na plus. Wynik buduje przed drugą rundą – wyjaśnia opiekun klubu z Wieniawy.

A co z testowanym skrzydłowym? – Pojawiła się opcja, żeby go sprawdzić bez żadnych nakładów finansowych, dlatego jeszcze chcemy mu się przyjrzeć. Strzelił bramkę, gra na pozycji skrzydłowego, zobaczymy, co z tego wyjdzie – dodaje trener Zając.

Z kim następne sparingi?

Lublinianka zagra w następną niedzielę z Granitem Bychawa (godz. 18). Z kolei Gryf zmierzy się z Kryształem Werbkowice (sobota, godz. 14).

Lublinianka Lublin – Gryf Gmina Zamość 3:0 (1:0)

Bramki: Poleszak, Knapp, zawodnik testowany.

Lublinianka: Wójcicki – Misiurek, Kanarek, Zbiciak, Giletycz, Duda, Poleszak, Skrzypek, Szymecki, Skrzycki, Milcz oraz Oroń, Wójtowicz, Kołacz, Knapp, K. Wadowski, Neckar, J. Wadowski, zawodnik testowany.

Gryf: Lugassy – Kurzawa, Dobromilski, Tomasiak, Pupeć, Kierepka, Sałamacha, Gierała, Njoroge, Charara, A. Wołoch oraz Wolanin, Misiarz, Gabryel, Bryk, Krzywonos.