Pierwszy transfer Łady 1945 potwierdzony. Trzech zawodników odchodzi

Łada wygrała w pierwszej części sezonu 10 meczów. Dorobek 31 punktów daje jej szóste miejsce, dziewięć „oczek” za liderem z Janowa Lubelskiego i drugą Stalą Kraśnik. Zresztą, podopieczni trenera Babiarza pokonali drugą z ekip 2:1, a w starciu z liderem wywalczyli punkt (1:1).

Jak szkoleniowiec ocenia rundę jesienną? – Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czego się na tym poziomie rozgrywkowym spodziewać. Trzeba zaznaczyć, że zrobiliśmy jednak najlepszy wynik w nowej historii Łady. Jesteśmy też najlepszym klubem z okręgu zamojskiego. A to powody do radości i na pewno się cieszymy, ale podchodzimy do wszystkiego na spokojnie, jemy małą łyżeczką. Trzeba teraz zrobić kolejny krok do przodu, żeby drużyna nie została w miejscu, tylko dalej się rozwijała – wyjaśnia trener Babiarz.

Wiadomo już, że w kadrze zespołu dojdzie do kilku zmian. Jest już pierwszy nowy zawodnik, który wzmocni beniaminka. To Karol Wojtyło – piłkarz z rocznika 2004. W swoim CV ma występy w grupach młodzieżowych Stali Rzeszów, a ostatnio zakładał koszulkę Iglopolu Dębica. W obecnych rozgrywkach, w drużynie czwartoligowca z grupy podkarpackiej zaliczył 16 występów i zdobył trzy gole. W sezonie 22/23 pojawił się na boisku 27 razy i uzbierał siedem bramek.

– Karol to chłopak pochodzący z Biłgoraja, środkowy pomocnik, bardziej ofensywny, który może występować także na skrzydle. To na razie jedyny, potwierdzony transfer, ale nie wykluczamy kolejnych. Jest parę przymiarek i jeszcze zobaczymy, ilu graczy ostatecznie do nas dołączy. Nie powiedziałbym, że to będą kosmetyczne zmiany. Trzech chłopaków odchodzi, ale nie ograniczamy się jedynie do trzech transferów do klubu – wyjaśnia trener Babiarz.

A skoro o odejściach mowa, to trzy miejsca w kadrze mają zwolnić: Kyrylo Lysenko, Mykola Cherniuk oraz Maksymilian Kubik, którym szkoleniowcem podziękował za współpracę.

Drużyna z Biłgoraja przygotowania do rundy wiosennej rozpocznie 9 stycznia. Dobra wiadomość, to powrót do zdrowia Patryka Dorosza, który będzie mógł od pierwszego treningu ćwiczyć z resztą zespołu. Pierwszy mecz kontrolny zaplanowano na 20 stycznia. Beniaminek zagra wówczas z trzecioligową Avią Świdnik. Później w planach są jeszcze sparingi z: Podlasiem Biała Podlaska (27 stycznia), Kryształem Werbkowice i Granitem Bychawa (3 lub 4 lutego), Pogonią Lubaczów (10 lutego), Polonią Przemyśl (24 lutego), Sokołem Nisko (3 marca) oraz Karpatami Krosno (9 lutego).