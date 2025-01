Obie bramki w sobotnim meczu kontrolnym padły szybko, między 20, a 27 minutą. Najpierw na listę strzelców wpisał się Rafał Król. Były kapitan Motoru „przełożył” jednego rywala, a za chwilę przymierzył do siatki po długim rogu. Zanim minął drugi kwadrans spotkania Rafał Morys trafił na 1:1 i takim wynikiem zakończyły się zawody. Trzeba jednak przyznać, że jeszcze w pierwszej połowie, to Stal powinna przynajmniej raz posłać futbolówkę do siatki.

– Wynik nie jest zły, ale nie skłamię, jeżeli powiem, że w pierwszej połowie mogliśmy spokojnie strzelić trzy gole. Poza bramką mieliśmy dwie, naprawdę bardzo dobre sytuacje. Najlepszą chyba Szymek Majewski. Nie było już bramkarza i uderzał na pustą bramkę, ale trafił w słupek. Rywale mieli też trochę szczęścia, bo ratowali się wybiciem z linii. My na pewno byliśmy częściej w polu karnym przeciwnika, mieliśmy więcej okazji, a uważam, że fizycznie też nie byliśmy gorsi. Pracowaliśmy ostatnio nad fazami przejściowymi i można być zadowolonym z tego aspektu – ocenia Kamil Witkowski, trener ekipy z Kraśnika.

Poza Królem w jego drużynie pojawił się jeden gracz testowany, młody obrońca. Do tej pory z liderem IV ligi pożegnało się za to dwóch graczy: Yevgen Oberman i Bartłomiej Kiełbasa. W sobotę zabrakło jeszcze chociażby kontuzjowanego Karola Kality.

– Na razie odeszło od nas tylko dwóch zawodników, co do reszty, to wszystko jest otwarte. Ja chciałbym zatrzymać w zespole większość chłopaków – przyznaje opiekun Stali.

W następny weekend niebiesko-żółci zagrają w Stalowej Woli z Sokołem Nisko (sobota, godz. 15).

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski – Stal Kraśnik 1:1 (1:1)

Bramki: Morys (27) – R. Król (20).

Stal, I połowa: Grabowski – Lech, Pietroń, Duda, Wawryszczuk, Skrzyński, R. Król, Pacek, Nowak, Majewski, Jędrasik. II połowa: Wójcicki, zawodnik testowany, Lech, Mykytyn, Bartoś, R. Król, Bednarczyk, Wawryszczuk, Pacek, Wyjadłowski, Demyanenko.