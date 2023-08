Sześć goli w Werbkowicach, Kryształ urwał punkt Górnikowi II Łęczna

Pewnie gospodarze zastanawiali się, w jakim składzie wystąpią zielono-czarni skoro w sobotę odbędą się pierwszoligowe derby Lubelszczyzny. O dziwo trener „jedynki” Ireneusz Mamrot odesłał na mecz drugiego zespołu Damiana Gąskę. I to właśni on, już w ósmej minucie otworzył wynik. Kiedy niedługo później na 0:2 trafił Szymon Małyska, to wydawało się, że jest po zawodach. Zespół Piotra Welcza miał jednak inne plany.

Między 33, a 37 minutą na listę strzelców wpisywali się: Piotr Pacek i Marcel Pędlowski, a to oznaczało, że Kryształ błyskawicznie wrócił do gry i wynik cały czas był sprawą otwartą. Druga połowa? Tuż po godzinie gry Jakub Kwiatkowski ponownie wyprowadził goście na prowadzenie. I „Górnicy” długo utrzymywali korzystny rezultat. Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy. Karol Lis dośrodkował w pole karne, a świetnie głową w samo „okienko” przymierzył Stanisław Rybka. Efekt? Zamiast z trzema, piłkarze Górnika II wracali do Łęcznej tylko z jednym „oczkiem”.

– Biorąc pod uwagę upalną pogodę naprawdę obie drużyny stworzyły ciekawe widowisko. Nie ma co ukrywać, że my bardzo cieszymy się z tego punktu. Przegrywaliśmy szybko dwoma bramkami, a w składzie rywali różnicę robili piłkarze z pierwszej drużyny: Damian Gąska i Jakub Kwiatkowski. Oni wystąpili w rolach głównych. Widać, że grają na zapleczu ekstraklasy. Dlatego tym bardziej szanujemy to „oczko” – mówi Piotr Welcz, trener zespołu z Werbkowic.

Kryształ Werbkowice – Górnik II Łęczna 3:3 (2:2)

Bramki: Pacek (33), Pędlowski (37), Rybka (87) – D. Gąska (8), Małyska (20), Kwiatkowski (65).

Kryształ: Rojek – Niewiński (67 Staruskevich), Kowalski, Zieliński, Gierowski (46 Buczek), Welman, Kucybała (46 Janicki), Michalak, Pędlowski (80 Lis), Rybka, Pacek (45 Karwacki).

Górnik: Kiliszek – Bronowicki (68 Dylewski), Sienicki, Pastusiak (78 Skotarczak), Mołodecki, Kwiatkowski, Wronka (55 Kudła), Małyska (68 Wachowicz), Gąska, Steszuk (78 Błaziak), Żabiński.