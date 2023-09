Tomasovia wreszcie u siebie, kolejna porażka Lublinianki i wyniki 9. kolejki IV ligi

Niebiesko-biali dobrze zaczęli, bo od 26 minuty prowadzili 1:0. Po stałym fragmencie gry goście wybili pierwszy strzał sprzed linii bramkowej, ale w odpowiednim miejscu, o odpowiednim czasie znalazł się Kamil Duda, który dopadł do piłki i kropnął pod poprzeczkę.

Do przerwy nic się już nie zmieniło. Zanim minął jednak pierwszy kwadrans po przerwie kibice gospodarzy po raz drugi mogli krzyknąć jeeeest. Tym razem Maciej Żerucha przymierzył do siatki, po ziemi, z kilkunastu metrów. Na koniec Oskar Lasota przejął piłkę w kole środkowym i jeszcze ze swojej połowy ruszył na bramkę rywali. Mimo asysty obrońcy uderzył do siatki po krótkim rogu i ustalił rezultat na 0:3. Trzeba dodać, że wynik mógł być wyższy, bo gospodarze zmarnowali kilka dogodnych okazji. Najlepszą zepsuł Damian Szuta, który nie wykorzystał rzutu karnego. Mimo wszystko podopieczni Bohdana Bławackiego mieli sporo powodów do radości, bo zanotowali drugie zwycięstwo z rzędu i wskoczyli na dziesiąte miejsce w tabeli.

Co działo się na innych boiskach? Trwa świetna passa Janowianki. Beniaminek wygrał szósty mecz w sezonie, czwarty z rzędu i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Tym razem drużyna Ireneusza Zarczuka pokonała na wyjeździe Granit Bychawa 2:0. W pierwszej połowie jedynego gola strzelił Sebastian Sprawka, a w końcówce zawodów wynik ustalił niezawodny Jurij Perin.

Szóstej porażki doznała za to Lublinianka, która w niedzielę musiała uznać wyższość Opolanina. Piłkarze Daniela Koczona do przerwy prowadzili 2:0, a ostatecznie pokonali rywali trzema bramkami.

Drugie zwycięstwo odniosła Stal Poniatowa, która w Zawadzie ograła Gryfa Gmina Zamość aż 3:0. Podopieczni Sebastiana Luterka po czterech kolejkach mieli na koncie komplet 12 punktów, a w pięciu kolejnych dołożyli do swojego dorobku tylko… „oczko”.

WYNIKI 9. KOLEJKI

Tomasovia Tomaszów Lubelski – Górnik II Łęczna 3:0 (Duda 26, Żerucha 58, Lasota 90+2) * Stal Kraśnik – Ogniwo Wierzbica 3:1 (Majewski 5, Skrzyński 63, 68 – Boczuliński 7) * Lewart Lubartów – KS Cisowianka Drzewce 1:3 (Myśliwiecki 19 – Antoniak 69, Kalita 76, 82) * Motor II Lublin – Kryształ Werbkowice 2:1 (Litwa 20, Siwiec 90+3 – Rybka 86) * Gryf Gmina Zamość – Stal Poniatowa 0:3 (Gąsiorowski 27, Tkaczyk 50, Wlizło 69) * Huragan Międzyrzec Podlaski – Start Krasnystaw 1:2 (Radziszewski 39 – Więczkowski 29, Pachuta 90+1) * Opolanin Opole Lubelskie – Lublinianka Lublin 3:0 (Drzazga 34, Sobstyl 45, Lipiński 81-z karnego) * Granit Bychawa – Janowianka Janów Lubelski 0:2 (Sprawka 12, Perin 90) * Grom Kąkolewnica – Łada 1945 Biłgoraj 2:4 (Jakimiński 26, Mielnik 90 – Dorosz 8, 23, 64, Josue 60).