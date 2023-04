Janowianka Janów Lubelski – Wisła II Puławy 1:1. Pozostałe wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Ireneusz Zarczuk może lekko podrapać się po głowie dumając nad przyczynami nieco gorszych wyników swoich podopiecznych w ostatnich dniach. Janowianka przed tygodniem wypuściła z rąk dużą szansę, kiedy w Puławach w starciu z KS Cisowianka Drzewce prowadziła już 2:0, aby ostatecznie przegrać 2:4. W sobotę w starciu z rezerwami Wisły Puławy piłkarze z Janowa Lubelskiego znowu pierwsi objęli prowadzenie, ale ponownie nie byli go w stanie utrzymać do końca meczu. Na mówienie o kryzysie jest jednak zdecydowanie za wcześnie. Jesienią w starciach z tymi samymi przeciwnikami Janowianka również nie była w stanie wygrywać – wówczas padły dwa remisy. I trzeba dodać, że w tym sezonie to są jedyne drużyny, które potrafiły odebrać punkty piłkarzom Ireneusza Zarczuka. – Nie uważam, że należyte jest mówienie o kryzysie. Zespół w tych spotkaniach nie grał źle, po prostu w sobotnim meczu byliśmy nieskuteczni. Tworzyliśmy sobie jednak okazje, dlatego na pewno wrócimy na właściwe tory. Najlepiej już w najbliższej kolejce, kiedy zagramy derby z LKS Stróża – wyjaśnia Ireneusz Zarczuk.

Czwartą bramkę w tym sezonie w swoim 5 występie zdobył Daniel Eze. 22-letni Nigeryjczyk miał grać w Wołyniu Łuck na poziomie ukraińskiej I ligi. W realizacji marzeń przeszkodziła mu wojna. Eze trafił więc do Janowa Lubelskiego, gdzie od początku rundy wiosennej należy do kluczowych zawodników. Jeżeli utrzyma swoją skuteczność, to można być wręcz pewnym, że w lecie pójdzie śladami jednego z bohaterów najnowszej historii Janowianki Bekzoda Akhmedova i trafi do klubu z wyższej ligi. – Ci chłopcy grają w piłkę, aby się promować. Akhmedov jest tego najlepszym przykładem – dodaje Zarczuk.

Janowianka Janów Lubelski – Wisła II Puławy 1:1 (1:0)

Bramki: Eze (25) – Gałązka (75).

Janowianka: Lenart – Szymecki (75 Kamiński), T. Sadowski, Mulawa, M. Pawełkiewicz, W. Bodziuch, Eze (70 Siudy), Birut, Dajos (72 Szafraniec), Perin, A. Pawełkiewicz (46 Widz).

Wisła II: Rutz – Gałązka, Banaszek, Czapla, Knap, Brykowski (80 Cholewa), Szczepański, Hawryło, Szymanek, Lalak, Corbo.

Sędziował: Sugier. Widzów: 400.

Liga pod kontrolą Cisowianki

KS Cisiowianka Drzewce odniósł ważne zwycięstwo w Kocku. Podopieczni Łukasza Gizy pokonali 2:1 miejscowe Polesie

Wyniki: Sokół Konopnica – Avia II Świdnik 2:2 (Młynarczyk 20, J. Wójcik 88 z karnego – Walczyński 45, Krawiec 57) * Janowianka Janów Lubelski – Wisła II Puławy 1:1 (Eze 25 – Gałązka 75) * Polesie Kock – KS Cisowianka Drzewce 1:2 (Adamczuk 90+5 – Ruciński 31, Szczotka 49) * Błękit Cyców – LKS Stróża 1:3 (Gajus z karnego 64 – D. Szczuka 32, D. Kowalik 57, 78) * Sygnał Lublin – KS Góra Puławska 4:1 (Karwat 46, Baran 61, Etana 90, Sztejno 90+3 z karnego – Semeniuk 72) * Orion Niedrzwica – Tarasola Cisy Nałęczów 4:1 (Strug 5, Darmochwał 11, 42, Ł. Sobiech 75 z karnego – Paprocki 56) * Stok Zakrzówek – Unia Bełżyce 0:8 (Kołodziejczyk 8, 55, 70, 73 Gałka 25, Plewik 60, Szaniawski 65, Sułek 80) * Tur Milejów – MKS Ruch Ryki 0:1 (Kryczka 65 z karnego).