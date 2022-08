KS Cisowianka Drzewce – Orion Niedrzwica 5:0. Emigracja nie jest taka straszna

Obie ekipy spotkały się ze sobą przed tygodniem w ramach I rundy Pucharu Polski na szczeblu LZPN. Wówczas, w meczu rozegranym w Garbowie Cisowianka wygrała 5:2. Sobotnia rywalizacja odbyła się w Puławach, gdzie podopieczni Łukasza Gizy będą rozgrywać swoje domowe spotkania. Przypomnijmy, że w Drzewcach ma powstać nowy obiekt, więc Cisowianka na jakiś czas musi wyprowadzić się do innego miasta. Emigracja nie przeszkodziła jednak podopiecznym Łukasza Gizy rozegrać dobrych zawodów, które zakończyły się zwycięstwem Cisowianki aż 5:0.

Gospodarze od pierwszych minut narzucili Orionowi swój styl gry. Na okazje bramkowe trzeba było jednak trochę poczekać. W 18 min w polu karnym rywala dobrze odnalazł się Konrad Szczotka. 27-latek z przeszłością w I lidze przyjął piłkę, odwrócił się z nią w kierunku bramki Bartłomieja Kryski i strzałem tuż przy słupku otworzył wynik spotkania. Ten sam zawodnik zaliczył przed przerwą jeszcze jedno trafienie. Miało ono miejsce w 35 min i było wynikiem faulu w polu karnym na Patryku Filozofie. Szczotka pewnie podszedł do rzutu karnego i nie dał szans golkiperowi rywali.

Po zmianie w buty Szczotki weszli inni zawodnicy. Najpierw swojego gola zdobył Adrian Dudkowski, który wykorzystał świetne podanie od Jakuba Cielebąka. W końcówce meczu natomiast wyczyn Szczotki z pierwszej połowy skopiował Rafał Giziński. Szczególnej urody było zwłaszcza jego trafienie na 4:0, kiedy huknął z kilkunastu metrów z woleja. Spore umiejętności 29-latka pozwoliły mu w przeszłości grać w przyzwoitych klubach. Szczytem były występy w II-ligowej Wiśle Puławy, której w sezonie 2011/2012 był ważnym ogniwem. Później popularny „Gaza” grał jeszcze m.in. w Energii Kozienice czy Powiślaku Końskowola.

W Cisowiance nikt nie ukrywa, że klub mierzy w awans do IV ligi. Aby tak się stało, musi wygrać rozgrywki lubelskiej klasy okręgowej. Na to mają jednak ochotę też inne drużyny. Wśród nich często wymieniany jest Sygnał Lublin. Obie ekipy spotkają się w następnej kolejce w bezpośredniej konfrontacji i wydaje się, że będzie to znakomita okazja do weryfikacji zamierzeń podopiecznych Łukasza Gizy.

KS Cisowianka Drzewce – Orion Niedrzwica 5:0 (2:0)

Bramki: Szczotka (18, 35 z karnego), Dudkowski (47), R. Giziński (73, 84).

Cisowianka: Długosz - Kopyciński, Łakomy, Krzysztoszek, Wankiewicz (84 Lato), Dudkowski (79 Szymanek), Pięta (62 D. Giziński), Kobus (64 R. Giziński), Filozof (62 Pytka-Wasil), Cielebąk, Szczotka.

Orion: Kryska - Figura, Paździor, Bednarek, Dziwulski, Darmochwał, Sobiech, Żarnowski, Bielak, Piorun, Stalęga (73 Garbaty).

Żółte kartki: Wankiewicz – Figura. Sędziował: Kuźniak. Widzów: 50.